Za številne presenečenje: ameriški FBI zaradi groženj prisoten na turnirju

Ni še povsem jasno, kaj je privedlo do tega, da bo organ pregona prisoten na enem od največjih teniških turnirjev – Indian Wellsu. Teniški igralci, ki bodo tam igrali, so namreč nekaj dni pred začetkom turnirja prek elektronske pošte dobili obvestilo, da bo na turnirju prisoten tudi ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI).

V kratki izjavi so organizatorji potrdili, da bo FBI "spremljal in obravnaval zlorabo družbenih medijev". Ni jasno, zakaj bodo na kraju dogajanja, saj so družbeni mediji povezani samo s spletno dejavnostjo. Kaj natanko bodo delali, organizatorji turnirja Indian Wells niso sporočili.

Foto: Guliverimage

Dekleta že dolgo opozarjajo na to

Takšna odločitev se je zgodila predvsem zaradi tega, ker je v zadnjem obdobju več teniških igralk in igralcev spregovorilo o grožnjah na družbenih omrežjih. Shelby Rogers, ameriška teniška igralka, je razkrila, da je dobivala grožnje s smrtjo, potem ko je v osmini finala na OP ZDA izgubila dvoboj proti Emmi Raducanu, poznejši zmagovalki tega turnirja. Trenutno 44. igralka sveta je med drugim dejala, da je tega že vajena, medtem ko je Sloane Stephens objavila sporočila z rasističnimi opazkami.

"Če bi pregledala svoj profil, bi prebrala, da sem debela pras*** in druge stvari, o katerih zdaj težko govorim. Ampak tako je. Trudim se, da si tega ne jemljem k srcu. To je žalostna plat vsakega športa in vsega skupaj, kar počnemo," je na OP ZDA povedala Rogersova.

"Ta vrsta sovraštva je utrujajoča in se nikoli ne konča. O tem se ne govori dovolj, ampak to res ni v redu. Vesela sem, da imam ljudi, ki me podpirajo. Odločila sem se, da pokažem srečo, vendar to niso vedno nasmehi in rožice," je pred časom zapisala Sloane Stephens, nekdaj tretja igralka sveta.

Foto: Guliverimage

Madison Keys, nekdaj že finalistka OP ZDA, je pred časom kritizirala, da podjetja ne naredijo dovolj za obravnavo tovrstnih zlorab, in ob tem dodala, da bo na to opozarjala tako dolgo, dokler ne bodo družbena omrežja varna za vse.

Med OP ZDA je WTA za Reuters potrdila, da trenutno sodelujejo s podjetjem Theseus, ki je specializirano za to, da pomaga športnikom, če se spopadajo s spletnimi grožnjami. WTA je ugotovil, da je groženj prek družbenih medijev vse več. Tudi moško teniško združenje profesionalnih teniških igralcev (ATP) sodeluje s podjetjem te vrste.

Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik združenja ATP, je za britanski Metro razkril, da tudi oni zelo pozorno spremljajo zlorabe na spletu. V mislih je imel predvsem zlorabo družbenih medijev in športnih stavnic.

"Razvoj družbenih medijev in povečano spremljanje na različnih platformah sta povzročila, da so igralci izpostavljeni zlorabam, grožnjam. Predvsem nezadovoljnim igralcem stav. Pomembno je, da naši igralci razumejo, kaj dobivajo, zakaj in kaj naj v tem primeru naredijo. Igralce spodbujamo, da nas obveščajo o neprimerni komunikaciji," je povedal Hisgon.

Na turnirju bosta igrali tudi dve slovenski igralki. Tamara Zidanšek, ki je postavljena kot 26. nosilka turnirja, je v prvem krogu prosta. Polona Hercog pa v prvem krogu čaka Latvijka Anastasija Sevastova, trenutno 65. igralka sveta.