Sinner ugnal Monfilsa za četrto lovoriko

Dvajsetletni Sinner je že v drugi igri prvega niza prišel do odvzema servisa, prednost pa je zadržal do konca niza. V drugem je še nekoliko prej, v uvodni igri zabeležil nov brejk in z zanesljivim serviranjem zabeležil četrto zmago na turnirjih serije ATP v karieri. Letos je slavil v Washingtonu in Melbournu (ATP 250), izgubil pa v finalu mastersa v Miamiju.

Na drugi strani je 35-letni Monfils igral že v 32. finalu, a ostaja pri desetih zmagah. Priljubljeni Francoz je zadnjič na turneji ATP slavil lani v Rotterdamu, s Sinnerjem pa je zabeležil še tretji poraz na štirih medsebojnih obračunih.

Sofija, ATP (481.270 ameriških dolarjev):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Gael Monfils (Fra/2) 6:3, 6:4.