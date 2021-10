Osemnajstletnica se ni šalila: Vedo, kje me lahko najdejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma Raducanu in iskanje novega trenerja

Emma Raducanu, mlada teniška igralka, je po presenetljivem porazu na turnirju v Indian Wellsu povedala, da še vedno išče izkušenega trenerja, in med drugim izjavila, da vsi, ki jih to delo zanima, vedo, kje jo lahko najdejo.

Emma Raducanu je na turnirju v Indian Wellsu v drugem krogu doživela hladno prho. Foto: Guliverimage

Emma Raducanu je pred kratkim na teniškem OP ZDA poskrbela za eno od največjih senzacij v zgodovini teniškega športa, potem ko je kot kvalifikantka zmagala na enem od najprestižnejših turnirjev na teniški turneji.

Do neverjetnega uspeha v New Yorku jo je vodil Andrew Richardson. Osemnajstletnica je osupnila športni svet, potem ko je postala sploh prva igralka (ali igralec), ki je osvojila turnir za grand slam. Komaj 14 dni po velikem uspehu je Raducanujeva sporočila, da je bilo njuno sodelovanje le kratkoročno.

Na turnirju v Indian Wellsu jo je spremljal Jeremy Bates, a je britanska najstnica izgubila v drugem krogu oziroma v svojem uvodnem dvoboju. Pod hladno prho jo je poslala Aleksandra Sašanovič.

"Če so kje takšni trenerji, vedo, kje me lahko najdejo." Foto: Guliverimage

Zakrožile so novice, da bi jo pod svoje okrilje lahko vzel Carlos Rodriguez, ta je pred tem že treniral igralki, ki sta zmagali na turnirjih za grand slam – Justine Henin in Li Na. Kljub temu Emma do zdaj ni namignila, da bi bil Rodriguez lahko njena prva izbira.

"Mislim, da bi rada ob sebi imela nekoga, ki ima veliko izkušenj. Če so kje takšni trenerji, vedo, kje me lahko najdejo. Jeremy Bates mi je pomagal le ta teden, ampak je bil tukaj z Katie Boulter, tako da ne vem, kaj se dogaja."

"Ne vem, kaj se bo v prihodnje dogajalo, ampak prepričana sem, da bo moja ekipa in vsi drugi našli rešitev. In da, nisem se šalila. Če kdo pozna kakšnega izkušenega trenerja …," je še dejala britanska športna zvezdnica.