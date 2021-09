Tudi Federer razume mlade igralke, ki se soočajo z grožnjami

Naomi Osaka, ena najboljših teniških igralk sveta, je pred kratkim dejala, da se bo vrnila na igrišče, ko bo začutila, da je pravi čas za to. Igralka je na začetku tega meseca, potem ko je hitro izpadla z OP ZDA, dejala, da se bo za nedoločen čas umaknila iz sveta tenisa. Triindvajsetletna Japonka se je že samovoljno umaknila po drugem krogu OP Francije, prav tako je zaradi psiholoških težav izpustila turnir v Wimbledonu.

"Včasih sem rada tekmovala in bila konkurenčna. In daljši je bil dvoboj, bolj zabavno je bilo." Foto: Guliver Image

Samo z veseljem bi se rada vrnila na igrišče

"Vem, da bom spet igrala. Verjetno kmalu, saj me spet vleče na igrišče. Zame bi bilo vseeno, če bi zmagala ali izgubila, samo z veseljem bi se rada vrnila na igrišče," je za HBO show povedala trenutno sedma igralka sveta.

"Včasih sem rada tekmovala in bila konkurenčna. In daljši je bil dvoboj, bolj zabavno je bilo. Pred kratkim sem začutila, da daljši je bil dvoboj, bolj sem bila pod stresom. Potrebovala sem počitek in da sem se spet našla," je še dejala Osaka, ki je bila letos na turnirju OP Francije kaznovana, potem ko po dvoboju ni želela priti na novinarsko konferenco. Dan pozneje je mlada teniška igralka zapustila turnir.

Federer meni, da mora priti do revolucije. Foto: Guliverimage

Na to se je odzval tudi Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Švicar meni, da bi moralo priti do korenitih sprememb. "Igralci, organizatorji turnirja, novinarji bi se morali zapreti v sobo in reči: 'Dobro, kaj bi ustrezalo vam in kaj nam'," je za GQ magazin povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Potrebujemo revolucijo ali vsaj evolucijo tega, kar je danes. Tudi takrat, ko se ne počutim dobro, vem, kako moram nastopiti pred svetovnimi mediji. Moram si zapomniti, da so teniški igralci profesionalci, ampak tudi ljudje."

Tudi Emma Raducanu se je soočala z grožnjami oziroma kritikami. Foto: Guliverimage

Negativni komentarji pritegnejo največ pozornosti

Štiridesetletni Federer je med drugim povedal, da bi moral tenis več narediti za mlade igralce. Kot sta na primer Naomi Osaka ali Emma Raducanu, ki bi jima lahko pomagali z obtožbami na družbenih medijih. Šele 18-letno Raducanujevo, zadnjo zmagovalko OP ZDA, so po predaji dvoboja v Wimbledonu mnogi kritizirali.

"Njuni zgodbi sta neverjetni. Ampak boli, ko vidiš, kaj se zgodi, ko se ne počutita dobro. Stres je zelo velik in mislim, da so zato veliko krivi družbeni mediji," je povedal Federer, ki si ne more predstavljati svojega začetka kariere z družbenimi mediji. "Na vsakih deset lepih komentarjev pride vsaj en negativen. In ti so tisti, ki pritegnejo največ pozornosti. Stanje je grozno."