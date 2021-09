Najstnica je po neverjetnem uspehu presenetila s svojo odločitvijo

Emma Raducanu je v Wimbledonu, kjer je prvič opozorila nase, sodelovala s trenerjem Nigelom Searsom. Na OP ZDA, kjer je presenetljivo zmagala, je bil v njeni loži Andrew Richardson. Ta je z njo sodeloval že na akademiji Bromley. Mlada teniška igralka ga je zbrala predvsem zaradi tega, ker sta se že pred tem dobro poznala.

Marsikdo bi pričakoval, da bosta Richardson in Raducanujeva nadaljevala sodelovanje, a se je teniška zvezdnica odločila za korenite spremembe v svoji ekipi. Želi si trenerja, ki ima več izkušenj na turneji WTA.

Išče nekoga, ki ve, kako je treba delati

Na srečanju britanske teniške zveze, ko je med drugim igrala z vojvodinjo Kate Middleton, je najstnica povedala: "Po Wimbledonu sem bila uvrščena okoli 200. mesta in mislila sem, da bo Andrew pravi trener na preizkušnji. Šli smo v ZDA in tudi sanjalo se mi ni, da bi lahko zmagala. Zdaj sem na 22. mestu, kar se zdi precej noro."

"Zdi se mi, da sem v tej fazi kariere, ko igram proti najboljšim igralka sveta, spoznala, da potrebujem nekoga, ki ima izkušnje na turneji WTA. Torej iščem nekoga, ki je že bil na tej ravni in ve, kako je treba delati. Še posebej se mi zdi, ker sem v tem nova, da potrebujem nekoga, ki me bo vodil in je že šel skozi to."

Emma Raducanu se še ni odločila, kdo bi jo lahko vodil v prihodnje. A mnogi namigujejo, da bi to lahko bil njen trener Darren Cahill, ki se je pred kratkim razšel s Simono Halep. Mlada Britanka se je po veliki zmagi že vrnila na treninge in morda bi že lahko zaigrala na turnirju Indian Wells, ki se začne 6. oktobra.

"V prihodnjih dneh se bom odločila, kje bom igrala. Kjerkoli bo to, moram biti prepričana, da sem res pripravljena. Nočem se prezgodaj odločiti za igranje," je še povedala Emma, ki ima možnosti, da se lahko uvrsti na finalni turnir WTA, ki bo na sporedu med 10. in 17. novembrom v mehiški Guadalajari.

Kaj je njena prvotna naloga?

Sama pravi, da bi bilo super, če bi ji to uspelo, v nasprotnem pa bi to vzela kot bonus in se začela prej pripravljati na novo sezono. Njena prvotna naloga je, da čim bolje opravi pripravljalno obdobje, da bi potem lahko čim bolje začela novo sezono.