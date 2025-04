Odločili so se, da ne podaljšajo pogodbe

Kmalu po veliki zmagi je začela prejemati izjemno donosne sponzorske pogodbe. Ena ključnih je bila pogodba z družbo Vodafone, ki naj bi ji na leto prinesla tri milijone funtov (3,4 milijona evrov). Po pisanju The Mail on Sunday se je telekomunikacijski velikan odločil, da pogodbe ne podaljša, saj naj bi Emma zahtevala preveč denarja. Trenutno naj bi še vedno sodelovala z znamkami Nike, Tiffany, Evian in British Airways.

Foto: Reuters

Lani je bila sedma najbolje plačna športnica

Po podatkih Sportico je bila Emma Raducanu lani sedma najbolje plačana športnica na svetu. Od sponzorskih pogodb naj bi zaslužila okoli devet milijonov funtov (10,3 milijona evrov), njen skupni zaslužek pa naj bi znašal 11 milijonov funtov (12,7 milijona evrov).

Trenutno 47. igralka sveta od znamk Nike in Wilson prejme približno 115 tisoč evrov letno, od pogodb z Diorjem in Tiffany & Co. pa dodatna 2,3 milijona evrov.

Letos po dolgem času ne bo začela sezone na pesku na turnirju v Stuttgartu. Foto: Guliverimage

Spomnimo, da so britanski mediji že lani oktobra poročali, da je danes 22-letna Raducanu morala vrniti avtomobil znamke Porsche v vrednosti 144 tisoč evrov, ki ga je prejela kot del pogodbe z avtomobilsko znamko.

Ravno danes se začenja turnir Grand Prix Porsche v Stuttgartu, a Raducanu letos ne bo igrala v Nemčiji, kot je bilo to pri njej v navadi v preteklih letih, temveč bo nastopila v Rouenu v Franciji. Čeprav še ni nič uradno potrjeno, bi to lahko bil velik pokazatelj, da je končala sodelovanje tudi z nemško avtomobilsko znamko.

Sebe bolj postavlja na prvo mesto. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Naučila se je večkrat reči ne

V enem izmed intervjujev je teniška igralka razkrila, da se je naučila reči tudi "ne". Sprva je imela slab občutek, saj ni želela razočarati ljudi. "Vedno se bom potrudila po svojih najboljših močeh za blagovne znamke, s katerimi sodelujem, ampak zdaj dajem malo več prednosti tudi sebi," je takrat povedala Raducanu.

Po besedah strokovnjaka za športne finance, dr. Roba Wilsona, bo Raducanujeva težko obdržala katerega od svojih sponzorjev, če ne bo začela dosegati boljših rezultatov na igrišču.

Teniška igralka je letos igrala 14 dvobojev, na svojem računu pa ima sedem zmag in sedem porazov. Še najbolje ji je šlo na turnirju v Miamiju, ko se je prebila do četrtfinala.

