Namesto da bi pisali o njenih uspehih, pa vedno znova v javnost pride informacija, da je Emma Raducanu spet brez trenerja. A Vladimir Platenik, slovaški priznani trener, pri Britanki ni zdržal več kot dva tedna.

Emma Raducanu spet išče novega trenerja. Foto: Reuters

Iz njenega tabora so sporočili, da je bila to Emmina odločitev. Sicer zelo spoštuje slovaškega trenerja, a se stvari niso odvijale v pravo smer. "Emma je po dobrem začetku v Miamiju osredotočena na igranje in bo naprej iskala pravega trenerja."

49-letni trener je nedavno za slovaški medij Dennik N razkril, da je predlagal, da bi z Raducanu sodelovala vsaj do maja, a se je zgodba končala že veliko prej. Platenik je pred tem že sodeloval z Darijo Kasatkino in Dominiko Cibulkovo, tako da je na ženski teniški turneji priznan trener. Toda nekdanji igralec je Slovaka opisal kot "tovorni vlak", ki je poln samozavesti, in kot osebnost, ki je ni lahko brzdati.

Emma Raducanu je bila uspešna v prvem krogu Miamija. Foto: Reuters

Kaj je povedala po uvodni zmagi v Miamiju?

Vse to pa senzacionalno zmagovalko OP ZDA iz leta 2021 ni zmotilo, saj je dobro začela turnir v Miamiju, potem ko je premagala Japonko Sayako Ishii in ji oddala le 3 igre (6:2, 6:1). Že v petek jo čaka veliko težja naloga, ko bo v drugem krogu igrala proti soimenjakinji Emmi Navarro.

"Zelo sem zadovoljna, da sem to uspela prebroditi. Ni lahko igrati proti nekomu v prvem krogu, ki je mlajši, nevaren in v dobri formi. Ponosna sem na to, kako sem se danes borila. Ni mi bilo lahko, a mislim, da sem prikazala res dobro predstavo," je Raducanu povedala za Sky Sports po svoji zmagi v Miamiju.

Después de perder su saque, Emma Raducanu habló con la juez de silla, se derrumbó ante ella y entre lagrimas se escondió detrás de su silla mientras nadie sabía que pasaba. Su rival Karolina Muchova preguntó y se fue a consolarla. Luego se supo que había visto en la tribuna a un… pic.twitter.com/dtaAkMX1vW — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 19, 2025

Za seboj ima težko obdobje

22-letna teniška igralka je imela nedavno zelo neprijetno izkušnjo, potem ko jo je na turnirju v Dubaju zalezoval obseden navijač. Po neprijetnem dogodku je Emma Raducanu prvič spregovorila prejšnji teden na turnirju v Indian Wellsu.

"Videla sem ga v prvem dvoboju in spraševala sem se, kako bom končala dvoboj. Zaradi solz nisem mogla videti žogice in komaj sem dihala. Rekla sem si, da si moram vzeti trenutek, da lahko zadiham."

Ob tem je treba poudariti, da to za mlado Britanko ni bila prva tovrstna izkušnja. Le nekaj mesecev po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021 je petletno prepoved približevanja dobil Amrit Magar, ko ji je pošiljal nezaželene čestitke in darila ter celo hodil 37 kilometrov, da je prišel do njenega doma.

