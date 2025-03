"Vseskozi ji govorim, da mora ostati trdno na tleh," je v nedavni izjavi povedala Conchita Martinez, trenerka Mire Andrejeve, trenutno najbolj vroče najstnice na teniških igriščih. V preteklosti smo namreč že večkrat videli, kako so se mlade igralke po velikem uspehu izgubile v povprečju in celo predčasno končale športno kariero.

Zadnji konec tedna je na prestižnem turnirju v Indian Wellsu še enkrat zablestela šele 17-letna teniška igralka Mira Andrejeva. Mlada Rusinja je v ZDA dobila še drugi zaporedni turnir serije masters in se zavihtela na šesto mesto svetovne lestvice, je pa Andrejeva s svojimi dobrimi igrami že prej opozarjala nase.

Conchita Martinez Foto: Guliverimage

Že velikokrat smo v preteklosti slišali, kako je rojena nova zvezda, a že velikokrat se je zgodilo, da so se mlade teniške igralke po velikih uspehih izgubile v povprečju ali pa (pre)kmalu postavile lopar v kot. Tega se dobro zaveda Conchita Martinez, trenerka trenutno ene najbolj vročih igralk na turneji.

"Njena meja je nebo. Če bo ostala potrpežljiva, ne bo prehitevala, se učila in ne bo hitela z zmago na turnirjih za grand slam, lahko postane odlična igralka in lahko osvoji več turnirjev za grand slam. Vseskozi ji govorim, da mora ostati na tleh. Dokler bom jaz tukaj, ne želim, da ji stvari stopijo v glavo. To bi bila velika napaka," je bila za L'Equpie jasna zmagovalka Wimbledona iz leta 1984.

Mira Andrejeva trenutno blesti na teniških igriščih. Foto: Reuters

Na začetku leta ji ni šlo vse po načrtih

Mlada Rusinja se je na turnirjih za grand slam najdlje prebila lani, ko je igrala v polfinalu OP Francije. Na letošnjem prvem turnirju za grand slam – OP Avstralije – ji ni šlo vse po načrtih, potem ko je izpadla v osmini finala. Tam jo je premagala Arina Sabalenka, katero je premagala ravno v finalu v Indian Wellsu. Danes 52-letna Španka zelo dobre ve, kako mlade igralke popustijo velikim pritiskom javnosti in se potem nikakor ne morejo vrniti na želeno raven tenisa.

Ozrli smo se v preteklost in izpostavili nekaj igralk, ki niso nikoli izkoristile svojega potenciala.

Emma Raducanu Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

1. Emma Raducanu

Ena zadnjih je zagotovo Emma Raducanu. Mlada Britanka je leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA, potem ko se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije. Od takrat se nikoli več ni zavihtela tako visoko. Raducanu je v tem času zamenjala celo vrsto trenerjev, se borila s poškodbami, zdaj pa se želi vrniti na vrh svetovnega ženskega tenisa. Emma je trenutno na 60. mestu svetovne lestvice. Britanka je imela v zadnjem času težave tudi s posesivnim navijačem.

Ana Ivanović je pri 29 letih končala svojo športno kariero. Foto: Gulliver/Getty Images

2. Ana Ivanović

Ana Ivanović je bila ena največjih teniških zvezdnic 21. stoletja, ki je pri komaj 20 letih osvojila Roland Garros (2008) in se zavihtela na sam vrh lestvice WTA. Že leto prej (2007) se je kot najstnica uvrstila v finale OP Francije. Po teh uspehih se njena kariera ni razvijala v želeno smer. Borila se je s pritiski, prav tako s poškodbo zapestja, kolena in hrbta. Po tistem se ni nikoli več prebila v finale turnirja za grand slam. Leta 2016 se je pri 29 letih upokojila, saj je menila, da ne more več igrati na najvišji ravni.

Melanie Oudin Foto: Guliverimage

Melanie Oudin je nekdanja ameriška teniška igralka, ki je leta 2009 pri 17 letih poskrbela za senzacijo, ko se je na OP ZDA prebila v četrtfinale. Takrat so padale igralke, kot so Marija Šarapova, Jelena Dementijeva in Nadja Petrova. Istega leta pred tem se je v Wimbledonu skozi kvalifikacije prebila do osmine finala. Mnogi so menili, da je to nova ameriška teniška zvezda, a nikoli ni izpolnila pričakovanj. Leta 2010 je osvojila svoj edini naslov WTA v Birminghamu, nato so sledile poškodbe in po več neuspelih poskusih se je leta 2017 pri 25 letih upokojila.

Ana Konjuh je morala kar štirikrat na operacijo komolca. Foto: Twitter/Daily Loud

4. Ana Konjuh

Ana Konjuh je hrvaška teniška igralka, ki je kot najstnica veljala za izjemen talent. Leta 2016 je pri vsega 19 letih dosegla četrtfinale OP ZDA. Že leto pred tem je dobila turnir na travi v Nottinghamu. Kmalu zatem so jo ustavile poškodbe, med drugim je morala kar štirikrat na operacijo komolca. Nekdaj 20. igralka sveta je imela nekaj prebliskov, a se nikoli ni vrnila na najvišjo raven. Danes 27-letna Ana Konjuh je trenutno 520. igralka sveta in igra na turnirjih nižje ravni. Letos je poskusila tudi na kvalifikacijah turnirja v Miamiju, a je izpadla že v prvem krogu.

5. Jelena Dokić Jelena Dokić je imela težko življenjsko zgodbo. Foto: Guliverimage

Jelena Dokič je leta 1999 pri 16 letih v prvem krogu senzacionalno v Wimbledonu premagala prvo igralko sveta Martino Hingis, potem ko se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije. Takrat se je prebila do četrtfinala, naslednje leto pa celo do polfinala. Na svetovni lestvici je prišla do četrtega mesta, kmalu zatem pa se je njena športna pravljica končala. Igralka, rojena v Osijeku, pozneje je igrala za Avstralijo, zaradi družinskih težav in poškodb nikoli ni dosegla tistega, česar je bila sposobna. Jelena je pred leti v svoji knjigi razkrila, da je bil njen oče do nje nasilen že od šestega leta.

Eugenie Bouchard se je v zadnjem obdobju usmerila v drug šport. Foto: Guliverimage/Getty Images

6. Eugenie Bouchard

Teniška igralka Eugenie Bouchard je pred desetletjem veljala za eno najbolj obetavnih teniških igralk. Leta 2014 je Kanadčanka uprizorila svoj pohod na vrh svetovnega ženskega tenisa – v tistem letu se je na turnirjih za grand slam dvakrat uvrstila v polfinale in enkrat v finale. Veliki finale je dosegla v Wimbledonu. Njeni uspehi so se zaradi poškodb končali (pre)kmalu, prav tako je priznala, da je bil pritisk javnosti prevelik. Danes v rokah drži drugačen lopar. Bouchard igra na turneji Professional Pickleball Association (PPA) in navdušuje mnoge navijače.

