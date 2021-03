Senzacija mlade Hrvatice: po petih operacijah spet blesti

Plačala je visok davek

Vse se je začelo leta 2013, ko je pred svojim šestnajstim letom zmagala na dveh mladinskih turnirjih za grand slam. Kmalu po tem uspehu se je začela uveljavljati na turneji WTA. Na svojem uvodnem turnirju je premagala Roberto Vinci, takrat igralko prve dvajseterice. Njena športna pot se je nato samo še vzpenjala. Prebila se je na 20. mesto svetovne ženske teniške lestvice in v svojo vitrino postavila prvo lovoriko s turnirja WTA, ko je zmagala v Nottinghamu na travi. Kmalu za tem pa je morala plačati visok davek.

Foto: Guliverimage

Lani šele po 19 mesecih okusila vrhunski tenis in zmago

Danes šele 23-letna teniška igralka je morala prestati kar pet operacij, od tega štiri na desnem komolcu. To je bila posledica tega, da je v mlajših letih ignorirala bolečino v komolcu in kljub temu nadaljevala treninge. Njena rehabilitacija je bila dolga. Trajalo je skoraj tri leta, da se je lahko vrnila v tekmovalni tenis. Prvič je nase opozorila lani, ko je zmagala na turnirju v Zagrebu in šele po 19 mesecih okusila tekmovalni tenis.

Imela je vsega dovolj in velikokrat se je spraševala

Po vseh težavah ne bi bilo nič čudnega, če bi teniški lopar postavila v kot in se posvetila drugim stvarem v življenju. "V ključnih trenutkih, ko imam vsega dovolj in se sprašujem, ali je vredno vsega tega, se spomnim, zakaj sem se začela ukvarjati s tem športom in kako rada ga imam. Občutka, ko sem bila na vrhu, ko sem imela vrhunske rezultate, in tega, kaj vse mi je to pomenilo. Zaradi vsega tega sem se odločila naredite vse, kar je v moji moči," je povedala Konjuhova.

"Zadnjih nekaj let je bilo res frustrirajočih, saj sem doživela celo vrsto operacij in neuspelih vrnitev na igrišča."

Organizatorji turnirja v Miamiju niso pozabili na veliki talent mlade teniške igralke iz Dubrovnika in ji letos namenili posebno povabilo. Ana ga je, kot kaže, zelo dobro izkoristila, saj se je prebila v osmino finala tega turnirja. V uvodnem krogu je pod hladno prho poslala Madison Keys, v tretjem krogu pa na kolena spravila aktualno zmagovalko OP Francije, Poljakinjo Igo Swiatek (6:4, 2:6, 6:2).

"Vesela sem, da sem se vrnila. Zadnjih nekaj let je bilo res frustrirajočih, saj sem doživela celo vrsto operacij in neuspelih vrnitev na igrišča," je po veliki zmagi na novinarski konferenci dejala Konjuhova. "Zdaj stvari veliko bolj cenim. Ko samo udarjate žogico, obstaja verjetnost, da nikoli več ne boste igrali ali da ne boste igrali na tako visoki ravni. Na stvari začneš gledati iz druge perspektive. Trenutno mi to veliko pomeni," je še povedala Hrvatica, za katero legendarni Goran Ivanišević meni, da spada med najboljših deset igralk na svetu.

Ana Konjuh bo v ponedeljek v osmini finala igrala proti Anastasiji Sevastovi, 57. igralki sveta.