Komaj še hodil, a le osvojil zmago #video

Na turnirju serije masters, pred začetkom katerega je bilo kar nekaj odpovedi, smo v drugem krogu moškega dela videli pravo dramo na igrišču. Daniil Medvedjev se je v tretjem nizu zaradi hudih krčev komaj premikal po igrišču. Na koncu mu je po dveh urah in pol le uspelo premagati nasprotnika Alexeia Popyrina.

This wasn't match point but that's basically how Medvedev won the match. Absolute legend!



🎥@Eurosport_RU pic.twitter.com/21pssVB81v — Oleg S. (@AnnaK_4ever) March 28, 2021

"To je verjetno ena najslajših zmag v moji karieri. Imel sem namreč hude krče. Eno je, ko imaš krče in si v prednosti, vendar sem imel krče že pred tem. V takšnih razmerah je težko razmišljati o zmagi. Po drugi strani bi moral zmagati po dveh nizih in se o krčih sploh ne bi pogovarjali. Kakorkoli, rezultat je znan in vesel sem, da mi je uspelo prebroditi vse težave," je takoj po dvoboju povedal drugi igralec sveta.

V ženski konkurenci se je Bianca Andreescu prebila v osmino finala, saj je premagala Američanko Amando Anisimovo. Andreescujeva se po dolgotrajnih težavah s poškodbami počasi vrača na stara pota.