V Wimbledonu so ogorčeni nad Emmo Raducanu

Večina ljubiteljev športa, tudi tisti, ki jih tenis ne zanima najbolj, vedo, da na teniškem turnirju v Wimbledonu veljajo zelo stroga pravila glede oblačenja, saj mora pri športni opremi prevladovati strogo bela barva, kar je pri njih že tradicija, saj naj bi to pravilo sprejeli že leta 1800.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Takrat je bil tenis uglajen šport, ki so ga na družabnih srečanjih igrale predvsem ženske. Zelo neprimerno je bilo, če se je pri ženskah videl pot, ki je veliko bolj opazen na barvnih oblačilih. Da bi se izognile tej zadregi, so ženske nosile pretežno bele obleke. The All England Club je bil ustanovljen leta 1868, najprej kot klub za kriket, leta 1875 pa so začeli igrati še tenis. Torej ta tradicija velja še od takrat. Pred kratkim so izdali nove smernice, po katerih so robovi oblačil lahko obarvani, vendar rob ne sme biti širši od enega centimetra.