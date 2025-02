Zadnji primer teniške igralke Emme Raducanu še zdaleč ni edini, ko so se igralke ustrašile neuravnovešenih oboževalcev. Z družbenimi omrežji pa se je zadnja leta stanje še poslabšalo. Izpostavili smo nekaj primerov iz preteklosti in Monika Seleš je že pred leti opozarjala, da za varnost igralk še vedno ni dobro poskrbljeno.

Emma Raducanu je imela že pred tem težave z enim od svojih oboževalcev. Foto: Instagram

Britanska teniška igralka Emma Raducanu, ki sodi med bolj prepoznavne in simpatične igralke na teniški turneji, se je na turnirju v Dohi spopadla s precej neprijetnimi stvarmi, ko jo je zasledoval oboževalec, ki se ga je precej ustrašila in zaradi njega tudi jokala. Pozneje so ga odstranili s tribun in ima prepoved vstopa na vse prireditve WTA.

Ob tem je treba poudariti, da to za mlado Britanko ni bila prva tovrstna izkušnja. Le nekaj mesecev po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021 je petletno prepoved približevanja dobil Amrit Magar, ko ji je pošiljal nezaželene čestitke in darila ter celo hodil 37 kilometrov, da je prišel do njenega doma.

"Varnost igralk je na prvem mestu," so še zapisali pri WTA in dodali, da Raducanu prejema potrebno podporo za zagotovitev njenega dobrega počutja.

A to še zdaleč ni prvi primer, ko so bile teniške igralke ogrožene. Nekaj najodmevnejših smo zbrali. V zadnjih letih ni težava samo fizičen stik, ampak so v veliki meri kriva tudi družbena omrežja. Igralke so na račun tega veliko bolj izpostavljene in sledljive.

Monika Seleš Foto: Reuters

Daleč najbolj zloglasen je primer Monike Seleš, ko jo je leta 1993 zabodel navijač nemške teniške igralke Steffi Graf. Gunter Parche je preskočil ogrado in jo zabodel v hrbet. Pozneje je policiji povedal, da jo je poskušal poškodovati do te mere, da ne bi mogla več igrati tenisa.

Po primeru Monike Seleš so igralke na igrišču bolj varovane, da se ne bi še kdaj ponovil podoben scenarij. A Seleš še vseeno ni prepričana, da so se varnostni ukrepi od takrat izboljšali. In Emma Raducanu bi lahko bila le ena izmed mnogih, ki bi se strinjala s tem. Seleš je leta 2011 povedala: "Skrbi me in upam, da nobenemu drugemu športniku ne bo treba doživeti tega, kar sem jaz. Tam si sam, ti in tvoj nasprotnik. In v tenisu je razdalja do navijačev precej majhna."

Ana Kurnikova je bila v svojih športnih časih ena najbolj popularnih teniških igralk. Foto: Guliverimage

Precej neprijetno izkušnjo je imela Ana Kurnikova, nekdanja ruska teniška igralka, ki je zaradi poškodb zelo mlada končala športno kariero. Nekdaj osma igralka sveta je bila zelo prepoznavna tudi zunaj teniških igrišč in bila magnet za moško občinstvo. Preveč resno je to vzel brezdomec William Lepeska, ki je imel pred tem že kriminalno preteklost. Ta je gol plaval v zalivu Biscayne in poskušal najti hišo znane športnice, da bi ga ta rešila iz vode. Ravno tako ji je napisal mnogo neprimernih pisem. Primer se je preselil na sodišče, kjer je Kurnnikova izjavila, da jo zelo skrbi za svojo varnost. Zato je morala najeti telesne stražarje.

Marija Šarapova: Ves čas imam pet telesnih stražarjev, ki hodijo z menoj. Foto: Guliverimage

Šarapova je imela ob sebi pet varnostnikov

Njena rojakinja Marija Šarapova je leta 2004 kot 18-letnica zmagala na teniškem turnirju v Wimbledonu. Takoj za tem je postala zelo prepoznavna in morala se je soočati s posebnimi izzivi. Leto po njenem uspehu je imela v Wimbledonu ob sebi telesne stražarje. "Ves čas imam pet telesnih stražarjev, ki hodijo z menoj," je povedala medijem leta 2005. Razlog za to pa naj bi bil moški, ki je dobil prepoved vstopa v All England Club, ker ji je vseskozi sledil in jo nadlegoval na turnirji v Los Angelesu.

Serena Williams Foto: Guliverimage

Na udaru sta bili tudi Serena in Venus Williams, potem ko je prvo dolgo časa zasledoval nemški študent Albrecht Stromeyer. Pozneje so ga aretirali in povedal je, da je ne sovraži, ampak da jo ljubi in da je ne bi nikdar poškodoval. Vseeno je pozneje priznal, da je bil obseden z njo. Pozneje istega leta ji je spet sledil na OP ZDA in jo opazoval na treningih. Takrat je posredoval tudi njun oče Richard Williams, ki je rekel, da bo obračunal z njim, če bo kaj naredil hčerkama.

Sloane Stephens Foto: Gulliver/Getty Images

Pri Američanki je bil vključen tudi FBI

Američanka Sloane Stephens, nekdanja tretja igralka sveta in zmagovalka OP ZDA 2017, se je v svoji karieri prav tako soočala s številnimi oblikami spletnega nadlegovanja. Leta 2023 je razkrila, da jo nadlegujejo že vso kariero. Nekatere izkušnje so bile tako hude, da se je v preiskavo vključil tudi FBI. Kot je dejala, se nadlegovanje ni nikoli končalo, temveč se je le še stopnjevalo. Pričala je tudi v sodnem postopku … Zaradi teh izkušenj si ne želi, da bi njeni otroci šli po njeni poti in igrali tenis.

