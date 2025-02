Pretty scary situation when a stalker turns up at your match. Raducanu did well to finish given how rattled she was.pic.twitter.com/aQJB43BTVv https://t.co/uYSjpU3ZZk — John Dean (@JohnDean_) February 19, 2025

Britanska teniška igralka Emma Raducanu sodi med bolj prepoznavne in simpatične igralke na teniški turneji, a se je tokrat spopadla s precej neprijetnimi stvarmi. Med dvobojem drugega kroga turnirja WTA 1000 v Dubaju je planila v jok zaradi obnašanja gledalca in se celo skrila za stol glavne sodnice. Ta isti gledalec je namreč že dan pred tem pristopil k Emmi, se obnašal precej obsedeno in mlado teniško igralko precej prestrašil.

Pozneje so ga pospremili z igrišča in ga izključili z vseh dogodkov WTA, dokler ne bo jasno, ali obstaja resna nevarnost. Emma Raducanu je igrala naprej, a je dvoboj proti Čehinji Karolini Mučovi izgubila.

Emma Raducanu se je oglasila na družbenih omrežjih in se zahvalila za vso podporo, ki jo je dobila od svojih navijačev in prijateljev.

"Hvala za podporo. Včerajšnja izkušnja je bila težka, ampak bom v redu. In ponosna sem na to, kako sem se pobrala ter igrala kljub temu, kar se je zgodilo na začetku dvoboja. Hvala Karolini za športno korektnost in želim ji veliko sreče v nadaljevanju turnirja," je zapisala trenutno 61. igralka sveta.

