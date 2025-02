Nov šok za Đokovića #video

A Moment To Remember! 👏



Matteo Berrettini claims a first career win over Djokovic to adavnce in Doha#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/70uwAt3tBQ — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2025

Novak Đoković se je vrnil po poškodbi, ki jo je staknil na OP Avstralije, a srbski zvezdnik očitno še ni v pravi formi. V uvodnem krogu je igral proti Matteu Berrettiniju, ki ga je premagal po dveh nizih. Dvoboj se je končal z izidom 7:6 (4), 6:2 in je trajal le eno uro in 35 minut.

Zelo trdo je moral delati

"To je nekaj, kar sem si že dolgo želel. Proti njemu sem igral na najpomembnejših turnirjih na turneji in v čast mi je bilo. Želel sem si, da bi lahko vsaj enega od teh dvobojev tudi dobil," je presrečen po dvoboju povedal Berrettini, ki pa je šel v zadnjem času skozi težko obdobje.

"Zelo trdo sem delal, da sem se vrnil na to raven. Vedel sem, da je moja raven tenisa lahko visoka, potreboval sem le več dvobojev, še posebej takšnih, kot je bil današnji. Vso trdo delo, ki sem ga opravil v zadnjih mesecih in dneh, se je danes zares obrestovalo. Zelo sem zadovoljen s svojo predstavo in srečen, ker sem užival na igrišču. To je zame najpomembnejše." Matteo Berrettini je pripravil veliko presenečenje. Foto: Reuters

Pred turnirjem v Dohi je dosegel le eno zmago

Za igralca je bil to peti dvoboj, Berrettini pa je prvič v karieri premagal enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Matteo Berrettini je bil leta 2024 izbran za povratnika leta. Po šestmesečni poškodbi in treh osvojenih turnirskih naslovih je na začetku nove sezone še iskal iskal pravo formo. Pred turnirjem v Dohi je v letošnji sezoni dosegel le eno zmago, tokrat pa je z izjemno igro proti Novaku Đokoviću pokazal, da se bliža svoji najboljši igri.

V drugem krogu turnirja serije ATP 500 se bo Berrettini pomeril s Tallonom Griekspoorjem. Ta ga je premagal v prvem krogu turnirja v Rotterdamu v začetku tega meseca.

Doha, drugi krog

De Minaur A. (AUS) – Safiullin R. (RUS) 6:1, 7:5

Nardi L. (ITA) – Zhang Z. (CHN) 6:4, 6:3

Van De Zandschulp B. (NED) – Shelbayh A. (JOR) 7:5, 6:3

Borges N. (POR) – Virtanen O. (FIN) 7:6 (6), 6:3

Bergs Z. (BEL) – Bautista-Agut R. (ESP) 6:4, 7:6 (4)

Griekspoor T. (NED) – Struff J. (GER) 7:6 (5), 7:6 (7)

Rublev A. (RUS) – Bublik A. (KAZ) 6:3, 6:4

Medvedev D. (RUS) – Khachanov K. (RUS) 4:6, 7:5, 6:3

Auger Aliassime F. (CAN) – Halys Q. (FRA) 4:6, 6:4, 7:6 (2)

Berrettini M. (ITA) – Djokovic N. (SRB) 7:6 (4), 6:2

