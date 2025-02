Eden najboljših teniških igralcev Novak Đoković je ob robu turnirja ATP v Dohi svetovne teniške oblasti pozval, naj vnovič pregledajo protidopinški sistem in se osredotočijo na "odpravo nedoslednosti". Pri tem je bil zlasti kritičen do obravnave velikih zvezdnikov Jannika Sinnerja in Ige Swiatek v primerjavi z nižje rangiranimi igralci, poroča AFP.