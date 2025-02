V soboto je v športni javnosti odjeknila novica, da je Jannik Sinner, številka ena svetovnega tenisa, s Svetovno protidopinško agencijo (Wada) dosegel dogovor o trimesečni kazni zaradi dopinga. Wada je s tem uradno umaknila svojo pritožbo na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas). Tam bi moral zagovor italijanskega zvezdnika potekati 16. in 17. aprila.

Sinner je bil na dopinškem testu dvakrat pozitiven na prepovedano snov klostebol. Vzorca je Italijan oddal marca lani. Suspenz je začel veljati 9. februarja in bo trajal do 4. maja letos. To pomeni, da bo izpustil nekaj turnirjev, vrnil pa se bo na domačem turnirju v Rimu in nato lahko igral na OP Francije, turnirju za grand slam.

Kako je odločitev komentiral Sinner?

"Ta primer je visel nad mano skoraj eno leto in sam postopek bi lahko trajal vse do konca leta. Vedno sem sprejemal odgovornost za dogajanje v svoji ekipi. Zavedam se, da so stroga pravila Wade pomembna zaščita za šport, ki ga imam rad. Na podlagi tega sem sprejel odločitev Wade in trimesečno kazen za takojšnjo rešitev primera," je za javnost povedal Jannik Sinner.

Na to odločitev je bilo v svetu veliko odzivov. Veliko ali kar večina jih meni, da sistem ne deluje, saj so nekateri igralci v podobnih primerih dobili precej strožje kazni.

"Povsem zgrešeno"

Ameriška teniška igralka Jessica Pegula ostro kritizira protidopinški sistem, saj meni, da je popolnoma nedosleden. Poudarja, da odločitve pogosto temeljijo na nejasnih dejstvih in naključnih okoliščinah, kar med športniki ustvarja občutek nepravičnosti. Meni, da imajo protidopinški organi preveliko moč in da lahko uničijo športnikovo kariero. Pegula meni, da je treba sistem spremeniti, saj mu številni igralci ne zaupajo več.

"Ne glede na to, ali si kriv ali ne, je postopek povsem zgrešen. Mislim, da je treba resno razmisliti. Menim, da imajo toliko moči, da lahko nekomu uničijo kariero. Mislim, da je treba nekaj narediti, ker se zdi res nepošteno," je povedala Pegula.

Arina Sabalenka, prva igralka sveta, je po nedavnih pozitivnih dopinških testih Jannika Sinnerja in Ige Swiatek izrazila zaskrbljenost zaradi mogočega zaužitja nedovoljenih snovi. Zaradi strahu zdaj še bolj pazi, kaj da v svoje telo. Čeprav verjame, da njuna pozitivna testa nista bila namerna, poudarja, da je treba biti izjemno previden, saj se izgublja zaupanje v protidopinški sistem.

"Prej me ni skrbelo pustiti kozarca vode na mizi, ko sem v restavraciji šla na stranišče. Danes ne bom pila iz istega kozarca vode."

Tudi Slovenka je že opozarjala na to

Podobno nam je pred časom v sobotnem intervjuju razlagala Kaja Juvan, naša teniška igralka. "Tudi s temi zdravili je šlo že v hude skrajnosti, kar po svoje razumem, po drugi strani pa je v kakšnem zdravilu lahko nekaj takšnega. Moram priznati, da smo jaz in veliko športnikov za vsako stvar, ki jo damo v telo, kar živčni. Snovi so lahko že v vsaki hrani. V Mehiki in Južni Ameriki nas opozarjajo, naj ne jemo mesa in naj fotografiramo vsako meso, ki ga pojemo. Ni tako preprosto, kot se sliši. Zdi se mi, da bi določene stvari morali malo bolj uskladiti."

Rus upa, da se bo na tak način lahko branil vsak športnik

Na svojevrsten način je dopinški primer Jannika Sinnerja komentiral tudi Daniil Medvedjev, ruski teniški igralec, ki je znan kot človek brez dlake na jeziku.

"Upam, da se bodo od zdaj naprej vsi lahko pogovarjali z Wado in se branili tako kot Jannik. Če vam bo Wada namenila dvoletno prepoved, ji vi odgovorite, da želite en mesec. Upam, da je to zdaj postal precedens. V nasprotnem primeru bi to postalo bizarno."

"Nehajte se delati norca iz ljudi"

Za francoski medij Les Grandes Gueules du Sport je bil zelo nazoren Jerome Pineau, nekdanji francoski kolesar. "Če bi bil kolesar, tudi številka 1, bi dobil dve leti. Kako se je mogoče pogajati o suspenzu? Si dopingiran ali pa nisi. Nehajte se delati norca iz ljudi. To je škandalozno," je dejal danes 45-letni Pineau.

Pri vsem tem ni ravnodušen ostal niti Stan Wawrinka, izkušeni teniški igralec in trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam. "Ne verjamem več v čist šport."

Kaj pravi združenje poklicnih teniških igralcev?

Združenje poklicnih teniških igralcev (PTPA), ki ga je leta 2020 pomagal ustanoviti Novak Đoković, je ostro kritiziralo odločitev v primeru Jannika Sinnerja. Opozorili so na pristranskost v protidopinških postopkih in neenakost med igralci, kar zadeva dostop do pravne pomoči. Predsednik Ahmad Nassar je dajal, da je Sinnerjev primer žrtev političnega spora med ITIA in Wado. PTPA zato napoveduje program brezplačne pravne pomoči ter poziva k spremembi protidopinškega sistema za bolj pravično in enotno obravnavo vseh športnikov.

To pravilo so uporabili že več desetkrat

Iz Wade so za BBC povedali, da so sklenili sporazum s Sinnerjem za krajšo prepoved igranja v skladu z določbo 10.8.2. Tiskovni predstavnik Wade je v soboto pojasnil: "Ta določba je bila uvedena leta 2021. Od takrat je bila za primere z izjemnimi okoliščinami, kot je ta, uporabljena že več desetkrat. Glede na to, da je več tisoč primerov, se ne uporablja tako pogosto in je izjema, ne pravilo, vendar za to obstaja že kar nekaj precedensov."

