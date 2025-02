Brazilski najstnik sedmi najmlajši zmagovalec turnirja ATP

Brazilec Joao Fonseca, ki je pred dvanajstimi meseci v domačem Rio de Janeiru vpisal prvo zmago na turnirjih ATP in bil 655. na lestvici ATP, je danes star 18 let, 5 mesecev in 26 dni.

Od desetih najmlajših igralcev sta aktivna le Carlos Alcaraz in Kei Nishikori. Najmlajši vseh časov je Avstralec Lleyton Hewitt, ki je turnir v Adelaidi 1998 osvojil pri 16 letih, 10 mesecih in 18 dneh. Sledijo mu Andrej Medvedev, Kei Nishikori, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz in Michael Chang.

Foto: Reuters

Fonseca, ki je prvič igral v finalu turnirja ATP, bo na novi računalniški razpredelnici napredoval na zanj rekordno 68. mesto, Cerundolo (26. na lestvici ATP) pa po šestem finalu ostaja pri treh naslov. Zadnjega je osvojil lani v Umagu.

"To so sanje vsakega otroka, ko začne igrati tenis. Meni so se uresničile že danes, a tu se ne nameravam ustaviti. Želim osvojiti veliko grand slamov in postati številka ena na svetu," je po zmagi dejal novi zvezdnik svetovnega tenisa.