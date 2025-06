Modno podjetje Bestseller doniralo 69.750 evrov Slovenskemu združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

Danes je na sedežu podjetja BESTSELLER SLO+ potekala uradna predaja donacije v višini 69.750 evrov Slovenskemu združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L. BESTSELLER je danski modni proizvajalec, ki v svoji ponudbi vključuje več kot 20 modnih znamk, med drugimi JACK & JONES, VERO MODA, ONLY, TOPSHOP, SELECTED in NAME IT. Donacija je del jubilejnega sklada fundacije BESTSELLER, ki je ob 50-letnici delovanja podjetja podarilo 50 milijonov DKK 50 organizacijam, ki s svojim delom prispevajo k večji kakovosti življenja ljudi.

Dogodek z naslovom Objem bližine je osvetlil pomen, ki ga ima oblačilo za posameznika, še posebej v najtežjih trenutkih bolezni. Spregovorili so o oblačilu kot viru identitete, samozavesti in bližine, ki bolniku predstavlja nekaj več kot zaščito – pogosto tudi simbol opore, notranje moči in upanja. Predstavili so tudi priložnostno kolekcijo majic z izjavami bolnikov, ki so nastale v sodelovanju z L&L ter nosijo močna sporočila poguma in povezanosti, ki jih nenazadnje v svojem vsakdanu potrebujemo prav vsi.

Priložnostna kolekcija majic Objem bližine z izjavami bolnikov, ki so nastale v sodelovanju z L&L in nosijo močno sporočilnost. Foto: BESTSELLER

Kristina Modic, izvršna direktorica Združenja L&L, se je ob tej priložnosti zahvalila: "Ta donacija je več kot finančna podpora. Je priznanje pomenu našega delovanja in programu celostne rehabilitacije, za katerega izvajanje jo bomo tudi v celoti namenili. Program celostne rehabilitacije Skupaj na poti do zdravja v združenju gradimo že več kot osem let, razvit in izvajan je v sodelovanju z izkušenimi strokovnjaki, njegov pomen je prepoznalo tudi ministrstvo za zdravje, ki ga od začetka delno tudi sofinancira, in številni drugi donatorji, tako posamezniki kot podjetja. Donirana sredstva bodo močno pripomogla k njegovemu nadaljnjemu razvoju in nadgradnji, dolgoročnemu obstoju in posredno omogočila tudi preostalim podpornim programom, da se bodo še hitreje razvijali in še lažje izvajali in bili tako na voljo širšemu krogu uporabnikov. Bolniki nam povedo, da je včasih prav oblačilo – majica, domača pižama v bolnišnici, šal ali kos, ki ga radi nosimo – tisti most med izgubljeno močjo in novo samozavestjo, spodbuda na poti boja z boleznijo in zdravljenjem. Zato iskrena hvala, ker ste prepoznali vrednost tega, kar delamo in dajemo bolnikom in svojcem."

Kristina Modic, izvršna direktorica Združenja L&L in Miran Agnič Foto: BESTSELLER

Donacija je del večje, globalne pobude fundacije BESTSELLER, ki je ob 50-letnici delovanja namenila 50 milijonov DKK (okoli 6,7 milijona evrov) za 50 organizacij po vsem svetu. Vseh 50 izbranih organizacij deluje bodisi v državah, kjer je podjetje prisotno, ali pa v regiji Podsaharske Afrike, ki predstavlja eno od glavnih območij delovanja fundacije BESTSELLER. Prejemnike so v internem izboru predlagali zaposleni vseh držav. Med več kot 560 nominiranimi organizacijami je bilo izbranih le 50, med njimi tudi Združenje L&L, kar predstavlja izjemno priznanje njihovemu delu.

Fundacijo BESTSELLER podpira podjetje BESTSELLER, njen sklad pa izvira iz dobička danskega modnega podjetja s 50-letno tradicijo. Obletnico bodo praznovali skozi vso leto 2025, glavno vodilo pa je tematika bližine.

"Mislim, da si moja družina in jaz nikoli nismo mogli predstavljati, da bomo praznovali 50. obletnico s tako številnimi sodelavci, zvestimi strankami, partnerji in dobavitelji. Globoko sem hvaležen. Ko gledam nazaj, je bila bližina med nami, našimi partnerji in trgom skozi vsa leta izjemno pomembna. Zato sem ponosen, da donacija fundacije BESTSELLER doseže skoraj vse trge podjetja in da so naši sodelavci predlagali večino prejemnikov," je ob tem povedal Anders Holch Povlsen, izvršni direktor in lastnik podjetja BESTSELLER.

Med izbranimi organizacijami, ki so prejele jubilejno donacijo, so tudi World Food Programme (Ukrajina), WWF (Nemčija), Save the Children (Mjanmar), HOPE Worldwide (Bangladeš) in Danish Childhood Cancer Foundation (Danska).

Foto: BESTSELLER

Podjetje BESTSELLER je svojo prvo trgovino odprlo leta 1975 na Danskem. Danes zaposluje več kot 24 tisoč sodelavcev in upravlja priznane modne znamke, med drugimi JACK & JONES, VERO MODA, ONLY, TOPSHOP, SELECTED in NAME IT. Svojo podružnico v Sloveniji, iz katere pokrivajo sedem držav srednje, vzhodne in južne Evrope, so odprli v preteklem letu.

