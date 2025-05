Ganljiv trenutek: Matic je prejel zdravilo! #video

"Tooo zmagaaa, Matic je prejel gensko zdravilo!!! Našemu fantku je uspelo, uresničile so se mu največje sanje – končno je prejel težko pričakovano gensko terapijo Elevidys. Bravooo Matic, vsi smo veseli zate do zvezd in nazaj!" je na omrežju Facebook sporočilo Društvo Viljem Julijan.

Matic je zdravilo prejel v torek zvečer v bolnišnici Nemours Children's Hospital na Floridi v ZDA. Zdravljenje oziroma intravenozni vnos zdravila v njegovo telo je potekal dve uri in Matic se je ves čas počutil odlično. Na videoposnetku je videti ganljiv trenutek, ko Matičeva mama pritisne gum za vnos zdravila v njegovo telo.

Tudi zdaj se Matic krasno počuti, sporočajo iz omenjenega društva. V ZDA bo Matic še tri mesece, saj ga bodo zdravniki redno spremljali.

"To je najbolj neverjetna in prekrasna stvar v našem življenju, neskončno smo srečni in veseli, da nam je uspelo zbrati sredstva in da je Matic končno prejel to zdravilo, ki je edino upanje za njegovo življenje. Vsi v družini, skupaj z njegovo sestro in bratom, smo presrečni. Naše veselje je neopisljivo!" sta ob tem povedala njegova starša Živa in Tadej.

Slovenija za Matičevo zdravljenje zbrala 2,1 milijona evra

Za malega borca Matica, ki se je rodil z izjemno kruto redko genetsko boleznijo Duchennova mišična distrofija, so v Društvu Viljem Julijan za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom Elevidys v samo štirih mesecih s pomočjo podpore celotne Slovenije zbrali dobra 2,1 milijona evra. Matic je tako konec aprila odpotoval v ZDA in takoj opravil posebne laboratorijske teste, ki so potrdili, da lahko prejme zdravljenje z gensko terapijo.

V Društvu Vilijem Julijan so pojasnili, da je bila revolucionarna genska terapija Elevidys edina možnost zanj. Zaželeli so mu uspešno okrevanje in izrazili upanje, da bo zdravilo čim prej začelo delovati. Skupaj s starši se še enkrat zahvaljujejo vsem Slovenkam in Slovencem, ki so za Matica podarili donacijo in mu tako omogočili zdravljenje.