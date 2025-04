Kot so po današnji novinarski konferenci v Ljubljani sporočili iz Društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan, bo v tem mesecu potekala zaključna zbiralna akcija, ki so jo naslovili Pisanka za Matica. Z akcijo želijo zbrati še manjkajočih 162.000 evrov za zdravljenje za gensko terapijo.

Matic se je rodil z redko genetsko boleznijo Duchennovo mišično distrofijo, ki zlasti po osmem letu starosti hitro napreduje in povzroča postopno propadanje mišic. Brez ustreznega zdravljenja bolniki že pri približno desetih letih izgubijo sposobnost hoje in postanejo popolnoma odvisni od invalidskega vozička. Bolezen na koncu prizadene srčne in dihalne mišice, kar pripelje do veliko prezgodnje smrti.

Sprva so mislili, da bodo potrebovali 3,2 milijona evrov

V društvu upajo, da bodo manjkajoča sredstva uspeli zbrati do konca aprila, ko se Matic odpravlja na zdravljenje. Njegova starša sta se namreč odločila, da Matic, ki je januarja dopolnil osem let, na zdravljenje ne more več čakati.

Na srečo so se stroški zdravljenja znižali. Lani decembra, ko so zagnali zbiralo akcijo, bi stroški zdravljenja s prvim genskim zdravilom za Matičevo bolezen, ki so ga lani odobrili v ZDA, znašali 3,2 milijona evrov. Matičevi starši so načrtovali, da bodo s pomočjo družine s prihranki in posojili uspeli zagotoviti milijon evrov, 2,2 milijona evrov pa bi morali zbrati z donacijami.

V Društvu Viljem Julijan so že od začetka zbiralne akcije iskali vse možne načine, da bi Matic prejel gensko terapijo na bolj ugoden način in s tem tudi v najkrajšem možnem času. Naslovili so tudi prošnjo na državo, da zagotovi sredstva za zdravilo, kar pa se ni zgodilo.

Potrebujejo še zadnji potisk

"Zato smo zelo veseli, da smo sedaj uspeli najti in urediti ugodnejšo možnost zdravljenja," je povedal predsednik Društva Viljem Julijan Nejc Jelen. Pojasnil je, da so najprej našli in uredili možnost ugodnejšega zdravljenja v Dubaju, nato pa je v tem tednu še bolnišnica iz ZDA, kamor sta starša prvotno nameravali peljati Matica, sporočila, da se je cena zdravljenja znižala. Ta sedaj tako v Dubaju kot v ZDA znaša okoli 2,8 milijona evrov.

"Vse se je odvijalo precej hitro in še sedaj sva osupla nad nepričakovanim pozitivnim razvojem stvari, saj smo še prejšnji teden za Matica morali zbrati še 450.000 evrov, tako pa sedaj potrebujemo veliko manj, še zadnjih 162.000 evrov," sta izpostavila Matičeva starša.

Sama sta s pomočjo družine uspela zagotoviti 800.000 evrov, saj več kredita v tem trenutku ne moreta dobiti. Z donacijami se je s pomočjo celotne Slovenije v štirih mesecih zbralo 1,84 milijona evrov. Skupaj je tako v tem trenutku za Matičevo zdravljenje zagotovljenih 2,64 milijona evrov.

Za zdravilo za Matica je mogoče prispevati s sms-donacijo s ključno besedo MATIC10 ali MATIC5 na 1919 ali z nakazilom na tekoči račun Društva Viljem Julijan SI56 0400 0028 1688 717 s sklicem SI00 444777 in namenom Za Matica.