Britanska teniška igralka Emma Raducanu sodi med bolj prepoznavne in simpatične igralke na teniški turneji, a se je tokrat spopadla s precej neprijetnimi stvarmi. Med dvobojem drugega kroga turnirja WTA 1000 v Dubaju je planila v jok zaradi gledalca in se celo skrila za stol glavne sodnice. Ta isti gledalec je namreč že dan pred tem pristopil k Emmi, se obnašal precej obsedeno in mlado teniško igralko precej prestrašil. Pozneje so ga pospremili z igrišča in ga izključili z vseh dogodkov WTA, dokler ne bo jasno, ali obstaja resna nevarnost.

Komaj je dihala

Po tem dogodku je Emma Raducanu prvič spregovorila na turnirju v Indian Wellsu, ki se začenja danes. "Videla sem ga v prvem dvoboju in spraševala sem se, kako bom končala dvoboj. Zaradi solz nisem mogla videti žogice in komaj sem dihala. Rekla sem si, da si moram vzeti trenutek, da lahko zadiham," je uvodoma razkrila ena najbolj prepoznavnih teniških igralk na turneji in senzacionalna zmagovalka OP ZDA iz leta 2021.

"Zdaj je položaj bolj pod nadzorom, kar je zame najbolj pomembno." Foto: Reuters

Po tem incidentu je za BBC povedala, da je bil ta primer zanjo dobra šola in da je od zdaj naprej veliko bolj pozorna. "Vse, kar lahko storimo, je, da se iz tega nekaj naučimo in se na to odzovemo na boljši in bolj pozitiven način, namesto da bi se ozirali nazaj in iskali krivca. Zdaj je položaj bolj pod nadzorom, kar je zame najbolj pomembno. Zdaj sem veliko bolj pozorna. Vedno sem v družbi in tako vseskozi pod nadzorom."

Po tednu odmora se je Raducanu odločila, da bo igrala na turnirju v Indian Wellsu in povedala je, da so za njo zelo čustveni tedni, saj jo je moški zasledoval že tedne pred turnirjem v Dubaju. "Bilo je precej naporno. Ko sem prišla domov, sem si vzela teden prosto, nato pa sem se odločila, da pridem sem."

Še sebe je presenetila Emma Raducanu se v Indain Wellsu počuti zelo dobro. Foto: Guliverimage

Dvaindvajsetletno teniško igralko v četrtek čaka prvi dvoboj, ko se bo v uvodnem krogu pomerila z Japonko Mojuko Učijima, zmagovalka tega dvoboja pa se bo v drugem krogu pomerila s Coco Gauff. In kar je morda v tem trenutku še bolj pomembno, se Emma v Kaliforniji počuti zelo dobro.

"Odkar sem v tem okolju se počutim veliko bolje. Indian Wells mi je zelo všeč in to je tudi pomemben razlog, zakaj sem prišla sem. Pred tem nisem bila prepričana, da bom tako kmalu spet igrala. Želela sem se prepričati, da sem pripravljena, ko sem prišla sem, sem še sebe presenetila, kako zadovoljna sem tukaj."

Eden je že dobil prepoved petih let

Ob tem je treba poudariti, da to za mlado Britanko ni bila prva tovrstna izkušnja. Le nekaj mesecev po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021 je petletno prepoved približevanja dobil Amrit Magar, ko ji je pošiljal nezaželene čestitke in darila ter celo hodil 37 kilometrov, da je prišel do njenega doma.

