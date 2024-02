Ji je danes žal, da se je tako odločila?

Ana Ivanović pravi, da je še danes pomirjena, da se je tako kmalu s tekmovalnega tenisa in še danes ničesar ne obžaluje. Nekdaj prva igralka sveta in zmagovalka OP Francije leta 2008, je decembra 2016 sporočila, da ima dovolj vrhunskega tenisa. Malo pred tem je dopolnila 29 let.

No, it was the right decision at that time and I now have my beautiful family and still play some tennis from time to time of course ☺️ — Ana Ivanovic (@anaivanovic) February 23, 2024

Ob tej novici so bili mnogi presenečeni, saj so menili, da se je prekmalu umaknila s turneje. Od takrat so srbsko zvezdnico večkrat vprašali, ali se je želela po upokojitvi še kdaj vrniti na teniška igrišča. "Ne, takrat je bila to prava odločitev. Zdaj imam čudovito družino in seveda, še zdaj občasno igram tenis," je na družbenih omrežjih odgovorila Ivanovićeva.

Foto: Guliverimage

Govoril, da se bo vrnila še močnejša, a je bilo dovolj

Ana Ivanović je v svoji zadnji sezoni zmagal le 15 dvobojev. Dolgo časa je zatrjevala, da se bo vrnila še močnejša, a je ugotovila, da je bilo dovolj. Dvanajst tednov je bila prva igralka sveta, skupno pa je osvojila 15 turnirjev serije WTA. V svoji dolgoletni karieri je s turnirskimi nagradami zaslužila več kot 15 milijonov dolarjev (danes okrog 14 milijonov evrov).

Kaj je povedala ob svojem slovesu konec leta 2016?



"Imam pomembno novico, ki sem jo želela deliti z vami. Nikjer drugje nisem želela objaviti te informacije, ker menim, da jo morate vi prvi izvedeti. Odločila sem se, da se umaknem iz profesionalnega tenisa. To je bila težka odločitev, vendar je tudi veliko razlogov za veselje. Tenis igram od petega leta, od takrat, ko sem na televiziji videla Moniko Seleš. Starši so me vseskozi podpirali. Svoj čas sem bila tudi prva igralka sveta. Leta 2008 sem bila prva na svetu, zmagala sem na 15 turnirjih serije WTA. Trikrat sem igrala v finalu na turnirjih za grand slam, v pokalu Fed in odigrala veliko nepozabnih dvobojev. Mislim, da je to zelo dobro za dekle iz Srbije, vendar ker ne morem več igrati na najvišji ravni, je čas, da se umaknem," je v svoji izjavi povedala Ana Ivanović.

Ana Ivanović iz leta 2008 z lovoriko na OP Francije. To je bila njena edina zmaga na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage/Getty Images

Bila je velik magnet za sponzorje

Danes 36-letna Ana Ivanović je bila zelo zanimiva tudi za sponzorje in se tudi sama dobro znašla v marketinških vodah, saj je podpisala doživljenjsko pogodbo z proizvajalcem športne opreme (Adidas), kot tudi z Rolexom.

Preberite še: