Hačanov ustavil pohod 18-letnika, Norrie je imel prvi resnejši test

Resnejši test je imel Britanec Cameron Norrie, potem ko je na koncu po treh nizih odpravil Thiaga Seybotha Wilda. Norrie je prvi niz dobil s 6:1, v drugem nizu je bil s 6:3 boljši Brazilec, tretji niz pa je s 6:2 dobil 28-letni Norrie, ki je izkoristil peto zaključno žogo.

"Ponosen sem na to, kako sem se boril. Bilo je vlažno in fizično zelo naporno. Na koncu mi je uspelo, tako da sem ponosen nase," je po uvrstitvi v polfinale povedal lanski zmagovalec tega turnirja. V polfinalu bo njegov nasprotnik Argentinec Mariano Navone, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije.

Casper Ruud Foto: Guliverimage

Norvežan Casper Ruud in Avstralec Jordan Thompson bosta igrala v finalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu (849.670 evrov nagradnega sklada). Ruud, četrti nosilec, je v polfinalu s 6:4 in 7:6 (4) izločil drugega, Stefanosa Cicipasa iz Grčije. Thompson, osmi igralec turnirja, pa je presenetil prvega, Alexandra Zvereva iz Nemčije.

Izid tega drugega polfinala je bil 7:5, 4:6 in 7:6 (2). Rudd je pred tem porazil branilca naslova iz Grčije. Cicipas je imel na dva zadnja servisa tekmeca dve priložnosti, da dobi drugi niz, a mu ni uspelo izenačiti na 1:1.

V podaljšani igri je nato Norvežan povedel s 4:0 in po uri in 49 minutah dokončal delo. Še bolj izenačen je bil drugi polfinale, po 1:1 v nizih ga je v dodatku tretjega dobil Avstralec.

Rus Karen Hačanov je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v Dohi z nagradnim skladom 1,3 milijona evrov. V finalu je 27-letni Rus ustavil češkega najstnika Jakuba Menšika in ga po uri in 50 minutah premagal s 7:6 (12), 6:4.

Hačanov je že na drugi tekmi zapovrstjo dobil zelo tesno podaljšano igro prvega niza. V polfinalu je v prvem nizu proti Avstralcu Alexeiju Popyrinu ubranil tri žogice za niz tekmeca, danes pa štiri proti devet let mlajšemu tekmecu.

Za Hačanova je ta lovorika šesta v karieri. Foto: Guliverimage

V drugem nizu je servis Čehu vzel v prvi igri in prednost zanesljivo zadržal, saj je v tem delu igre izgubil le osem točk na svoj začetni udarec.

Za Hačanova je današnja lovorika šesta v karieri, le dvakrat je na zadnji stopnički izgubil. Eden od teh dvobojev je bil v finalu olimpijskih iger v Tokiu proti Nemcu Alexandru Zverevu. Ob srebru z OI ima 27-letni Rus še zmago na mastersu v Parizu pred petimi leti in pol.

Za Menšikom je zgodovinski turnir v Dohi. Postal je sploh prvi finalist turnirjev najvišje ravni, rojen leta 2005. Obenem je najmlajši finalist po Carlosu Alcarazu, potem ko je Španec osvojil Umag leta 2021. Menšik je sicer peti najmlajši finalist v zgodovini turneje ATP.

Mladenič iz Prostejova je bil pred tem finalist mladinskega OP Avstralije (2022) in zmagovalec turnirja serije challenger v domači Pragi (2023). Ima tudi že dva nastopa v glavnem delu žreba na turnirjih za grand slam. Na lanskem OP ZDA je izgubil v tretjem, na letošnjem OP Avstralije pa v drugem krogu.

Na ponedeljkovi lestvici bo 18-letnik prvič med 100 najboljšimi igralci (87.), Hačanov pa bo napredoval na 15. mesto.

Italijanka Jasmine Paolini je zmagovalka teniškega turnirja WTA serije 1000 v Dubaju z nagradnim skladom skoraj tri milijone evrov. Paolini, za katero je to prva zmaga na turnirjih serije 1000, je v finalu ugnala Rusinjo Ano Kalinsko s 4:6, 7:5 in 7:5.

