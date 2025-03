Jelena Dokić, nekdaj četrta igralka sveta, je na družbenih omrežjih objavila dve svoji fotografiji, s katerih je opazno, da je izgubila kar nekaj kilogramov. Na začetku se je vprašala, kaj je razlika med fotografijama, potem pa poudarila, da nič drugega kot samo konfekcijska številka.

"Še vedno sem ista. Delovna, spoštljiva, radodarna, sočutna, skromna, prijazna, odločna, močna, vztrajna, sposobna in ljubeča oseba, ženska in prijateljica. Tisto, kar je zares pomembno, se ni spremenilo," je zapisala 41-letna Dokić in pozvala, da nikogar ne smemo soditi po zunanjem videzu in da naj cenimo tisto, kar ima človek v sebi.

"Lepota nima nobene zveze z videzom. Lepota je to, kakšna oseba si. Nobena lepota ne zasije bolj kot prijazno srce. Naj oči vidijo dušo in ne telesa. In nikoli se nikomur ne posmehujte zaradi njegovega videza."

Zelo pomenljiv zapis je objavila že pred slabima dvema letoma, ko je bila deležna številnih kritik. Zapisala je, da je od 15. leta živela v hiši, polni nasilja, kjer jo je oče pretepal. Bila je fizično in psihično zlorabljena, prvi udarec je prejela, ko je bila stara šest let.

"S ku... so me zmerjali že pri enajstih letih. Prisiljena sem bila pobegniti od doma in bila sem blizu tega, da bi naredila samomor. Kljub temu menim, da sem se kot teniška igralka, piska in komentatorka dobro odrezala, predvsem pa sem preživela."

"Mislim, da obraz pove vse. Raje imam konfekcijsko številko 16, če to pomeni, da sem srečna," je takrat zapisala Avstralka, ki pravi, da je najpomembnejše, da ji je uspelo. "Šla sem do pekla in nazaj. Preživela sem in danes poskušam pomagati drugim. In če še vedno ne razumete bistva, to pove vse o vas. Lepota ni v tem, da imaš oblačila določene velikosti, ampak da imaš lepo srce in dušo."

Lani novembra je na filmska platna prišel njen dokumentarni film Unbreakable: The Jelena Dokic Story, ki je dobil naslov po knjigi Unbreakable iz leta 2017. To je Jelena Dokić, ki že dolga leta opozarja na nasilje, napisala skupaj s športno novinarko Jess Halloran. "Ali naredimo dovolj, da zaščitimo otroke, še posebej mlada dekleta?" pa se je Dokić pred časom vprašala za avstralske medije.

