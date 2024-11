Na avstralska filmska platna prihaja pretresljivi dokumentarni film o nekdanji avstralski teniški igralki Jeleni Dokić (Unbreakable: The Jelena Dokic Story), potem ko je zaradi nasilnega očeta preživljala marsikaj. Navsezadnje je to zgodba o tem, kako se je teniški svet odločili pogledati stran, ko je Jelena najbolj potrebovala pomoč.

Jelena Dokić je imela komaj 16 let, ko se je leta 1999 po presenetljivi zmagi v Wimbledonu proti prvi teniški igralki sveta Martini Hingis izstrelila med teniške zvezde. Zdelo se je, da takrat mlada teniška igralka živi svoje življenjske sanje, a za njenim grenkim nasmehom so se skrivale grozote nasilnega očeta Damirja, ki je bil njen trener in menedžer. Pravzaprav je bil to človek, po katerega ljubezni je najbolj hrepenela.

Dokumentarni film je dobil naslov pa knjigi Unbreakable iz leta 2017, ki jo je Jelena Dokić napisala skupaj s športno novinarko Jess Halloran. V filmu nastopajo tudi nekatera znana imena svetovnega tenisa (Mark Philippoussis, Pam Shriver in Lindsay Davenport).

Damir Dokić, njen oče, ni poznal nobenega usmiljenja. Foto: Reuters

Že njena avtobiografija iz leta 2017 je takrat pretresla ves svet, potem ko je razkrila, da jo je oče pretepal od njenega šestega leta in vse do 19. leta, ko je dobesedno zbežala stran od njega.

"Enkrat me je tako pretepel, da sem izgubila zavest. Pretepal me je s pasom, če po njegovem mnenju nisem dobro opravila treninga ali če je bil nerazpoložen. Pljuval me je, vlekel za lase in ušesa ter me vse skozi zmerjal, da sem kurba," je v knjigi zapisala danes 41-letna Jelena.

Najtežje ji je bilo leta 2000 v Wimbledonu, ko je na turnirjih za grand slam dosegla uspeh kariere. Takrat se je namreč kot zelo mlada tekmovalka uvrstila v polfinale najprestižnejšega turnirja v teniški karavani. Njen oče je bil s tem rezultatom vse prej kot zadovoljen. "Takrat mi je bilo najtežje. Pustil me je zunaj in ni me hotel spustiti v hotelsko sobo. Morala sem spati zunaj."

Jelena Dokić pogosto dela tudi kot moderatorka na OP Avstralije. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Danes velikokrat opozarja na psihično in fizično nasilje

V začetku oktobra leta 2022 je teniški svet pretresel posnetek na družbenih omrežjih, ki prikazuje, kako se je v Beogradu oče fizično spravil na mladoletno hčerko. Tudi ob tem primeru se je oglasila.

"Predstavljajte si, kaj se dogaja za zaprtimi vrati ... še huje je. Vesela sem, da je to pošast ujela kamera, ampak ljudje so gledali in niso naredili nič, dokler je ni začel udarjati. To je prvič, da nekaj takšnega vidimo na teniškem igrišču. Vedno sem govorila, da to ni prvič in na žalost tudi zadnjič ne. To se bo vedno dogajalo, ampak pomembno je, da se s tem spopadamo. Ali naredimo dovolj, da zaščitimo otroke, še posebej mlada dekleta?" je bila za avstralske medije takrat jasna danes upokojena teniška igralka.

