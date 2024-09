Nekdanja teniška igralka stopila v bran igralki, ki je med nosečnostjo tarča kritik

41-letna Avstralka srbskih korenin Jelena Dokić, nekdanja teniška igralka, ki je zadnja leta zelo uspešna kot teniška komentatorka in studijska analitičarka, je javno stopila v bran rojakinji Margot Robbie, zvezdnici filmske uspešnice Barbie in mnogih drugih filmskih projektov, ki je zaradi svoje podobe v pozni nosečnosti tarča žaljivih komentarjev na spletu.

Teniška komentatorka Jelena Dokić je opozorila na žaljive komentarje na spletu, uperjene proti avstralski igralki Margot Robbie. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Brez besed sem. O tem govorim zadnja tri leta, ko opozarjam, da je "trolanje" žensk, predvsem žensk v javnosti, ušlo izpod nadzora. Če je ta neverjetna ženska (Margot Robbie, op. a.), ki je tako nadarjena in uspešna, ena najboljših igralk na svetu, tako prijazna do svojih oboževalcev, prizemljena in, bodimo iskreni, ena najlepših žensk, pod drobnogledom in tarča žaljivk, še posebej, ko je noseča, potem nihče nima možnosti biti izvzet iz trolanja in obsojanja. Še huje pa je, da so se iz nje večinoma, če ne kar v vseh primerih, norčevali moški. Toliko o mizogoniji (izraz za sovraštvo, odpor oz. nenaklonjenost do žensk ali njihovo zaničevanje, op. a.)," je zapisala Đokićeva na Instagramu in spodaj nanizala primere negativnih komentarjev.

"To samo kaže na to, da nikoli nič ne bo dovolj dobro in da mi kot ženske nikoli ne bomo dovolj dobre in bomo vedno tarča žalitev. Če se mora ena najlepših žensk na svetu soočiti s tem, potem smo res v težavah. Ne glede na to, kdo smo in kako izgledamo, bodo naša telesa in naš videz vedno pod drobnogledom in nikoli ne bodo dovolj dobri. Ne vidim prav veliko moških, ki bi jih obsojali zaradi njihovega očetovskega telesa. To je tako mizogino. To se mora ustaviti, še pomembneje pa je, da se moramo na tako negativno vedenje odzvati. Ne moremo ga pomesti pod preprogo in ga preprosto spregledati. Vsak dan ga moramo izpostavljati in opozarjati nanj. To je tudi razlog za mojo objavo. Morda se ne bo veliko spremenilo, vendar vseeno ne bom stala ob strani in samo opazovala.

Pustite žensko pri miru. Pusti nas ženske pri miru. Prenehajte biti zlobni, podli in gnusni. Mimogrede, Margot je videti odlično in njej, kot tudi vsaki drugi ženski, bi moralo biti omogočeno, da uživa na počitnicah in še posebej v nosečnosti, ne da bi se ji posmehovali, jo secirali in se norčevali iz nje. Bodi vsaj enkrat prijazen in si predstavljaj, da bi si tvojo hčerko, sestro ali mamo tako natančno ogledovali, obsojali in osramotili mizogini grdi moški, kot si ti. Dovolj je," je pozvala Jelena Dokić, ki je javno že večkrat spregovorila o bolečih temah.

Margot Robbie velja za eno najlepših žensk na svetu. Foto: Guliverimage

Številni sledilci so všečkali objavo nekdanje teniške igralke in ji izrazili podporo, oglasila pa se je tudi nekdanja skakalka v višino Blanka Vlašić, ki je objavo pospremila s kratkim komentarjem: 'Pustite nas pri miru'.