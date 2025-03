V preteklosti smo brali že veliko zgodb, ko so se slavni športniki spopadali z osebnimi krizami in imeli tudi najhujše misli. O tem je zdaj javno spregovoril tudi Federico Gomez, ki je dejal, da mu je šport veliko dal, a hkrati tudi veliko vzel. O tem do zdaj ni govoril, zato je zdaj izkoristil družbena omrežja, kar se mu je zdela najboljša rešitev, da razkrije svoje težave.

Spraševal se je, ali je sploh vredno

"Morda bo to marsikoga presenetilo. Leto 2024 je bilo nedvomno moje najboljše v teniški karieri, a najslabše leto v mojem osebnem življenju, tudi zadnji meseci niso bili izjema. Zadnjih šest mesecev je bilo med najtežjimi v mojem življenju. Spopadal sem se z mislimi, da bi popolnoma opustil tenis, se spraševal, ali je vse to sploh vredno, in večkrat sem imel celo samomorilne misli, ko preprosto nisem več želel živeti. Te občutke je zelo težko izraziti, a želel sem, da veste, skozi kaj sem šel, in da boste morda lažje razumeli moje vedenje v tem obdobju," je zapisal Gomez.

Boris Becker mu je že ponudil pomoč. Foto: Guliverimage

Upa, da najde svoj notranji mir

V dolgem zapisu je poudaril, da je te vrstice pisal s solzami v očeh in verjame, da je sprejel najboljšo odločitev in si na neki način olajšal breme, ki ga nosi vsak dan in vsako uro.

"Ne pišem tega, da bi iskal pozornost, ampak da bi pokazal, da imamo vsi svoje notranje bitke, čeprav jih ne kažemo ali pa jih skrivamo za nasmehi. Upam, da se bom ob tem priznanju počutil bolje in bom lahko našel svoj mir v tem, kar imam najraje, to je v igranje tenisa," je med drugim zapisal in poudaril, da se še vedno išče in bo tudi v prihodnje delal za to, da najde svoj notranji mir.

God bless Federico!

If I can help in any way , contact me on my Instagram! https://t.co/LgJn6vAZEs — Boris Becker (@TheBorisBecker) March 2, 2025

Njegovo veliko stisko je na družbenih spoznal tudi legendarni Boris Becker, ki mu je sporočil, da ga lahko kontaktira kadarkoli in mu je pripravljen pomagati po svojih najboljših močeh.

Jelena Dokić je morala iti čez zelo težko obdobje. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zelo znani zgodbi Jelene Dokić in Monike Seleš

V nedavni preteklosti je svoje težave z javnostjo delilo že kar nekaj vrhunskih teniških igralk in igralcev. Med njimi sta Andrej Rubljov, Nick Kyrgios … O tem je spregovorila tudi Naomi Osaka, nekdaj prva igralka sveta, in Španka Paula Badosa. Zelo znana je tudi zgodba Jelene Dokić, potem ko se je oče psihično in fizično spravljal nadnjo. Velike težave je imela legendarna Monika Seleš, potem ko jo je leta 1993 zabodel neuravnovešeni navijač Steffi Graf.

