Novak Đoković in Boris Becker sta pred leti dobro sodelovala. Foto: Guliverimage/Getty Images

Boris Becker, nekdanji legendarni nemški igralec, trdi, da nikdar ni dvomil o poškodbi Novaka Đokovića in da ga niti enkrat ni obtožil, da hlini. Menda naj bi Becker pred polfinalnim dvobojem dejal, da se mora Aleksander Zverev paziti trikov srbskega teniškega zvezdnika. Nemec trdi, da so bile njegove besede slabo prevedene.

I have never questioned the severity of @DjokerNole injury!

Probably someone did wrong translation from German into English…

Schatzi is family for me since 2013 !

It’s all about the click-bait these days and not about facts!@AustralianOpen @Eurosport_DE — Boris Becker (@TheBorisBecker) January 25, 2025

"Nikoli nisem izrazil dvoma o resnosti Novakove poškodbe. Verjetno jo je nekdo slabo prevedel iz nemščine v angleščino ... On je zame družina od leta 2013. Danes gre samo za klike in ne za dejstva," se je branil Becker, ki je z Đokovićem sodeloval od leta 2013 do 2016.

Objavil fotografijo poškodbe

Novak Đoković je v soboto spet dvignil kar nekaj prahu, ko je objavil fotografijo svoje poškodbe in ob njej zapisal. "Mislim, da lahko to pustim tukaj za vse 'strokovnjake' za športne poškodbe." Njegova objava je na družbenih omrežjih postala viralna.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025

Ob odhodu z igrišča so mu celo žvižgali

Novak Đoković ni razkril, koga točno je imel v mislih, ampak mnogi menijo, da je to letelo na Borisa Beckerja in Johna McEnroea, ki sta javno komentirala njegovo poškodbo. Beograjčan je imel težave z nogo že v četrtfinalnem dvoboju, ko je premagal Carlosa Alcaraza. V polfinalu ga je čakal Aleksander Zverev, ko pa je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam moral dvoboj predati. Ob odhodu z igrišča pa so mu gledalci nešportno žvižgali.

First, he is accused of “faking an injury” for the billionth time. Then, he is booed for retiring mid-match while clearly being in pain and heavily strapped.



All of this at a Grand Slam he has won TEN times.



Disgraceful. Novak Djokovic really is too good for tennis sometimes pic.twitter.com/Rnka5vH3aQ — Srihari 🍉 (@haddockovic) January 24, 2025

