Novak Đoković pokazal sliko in zaprl usta vsem dvomljivcem

Sedemintridesetletni zmagovalec 24 grand slamov se je s tem obregnil ob dvomljivce, ki so ga po predaji polfinalnega obračuna po izgubljenem prvem nizu (6:7) proti Nemcu Alexandru Zverevu kritizirali zaradi hlinjenja poškodbe.

Srbski športni velikan Novak Đoković je osrednje igrišče Roda Laverja v Melbournu zapustil ob glasnih žvižgih s tribun, potem ko je izgubil prvi niz in zaradi bolečin ni mogel več zasledovati rekordnega 11. naslova na OP Avstralije in 25. v karieri na grand slamih.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB