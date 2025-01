Novak Đoković odgovarja gledalcem, ki so mu žvižgali #video

Kaj se je Đokoviću zgodilo ob odhodu z igrišča.

Na OP Avstralije se je zgodilo veliko presenečenje, potem ko je Novak Đoković predal dvoboj. Še bolj nepričakovano je bilo, da so mu ob odhodu z igrišča gledalci na tribunah glasno žvižgali, kar je do poškodovanega športnika vse prej kot pošteno. Ta gesta se je zagotovo dotaknila tudi enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Kar zadeva odhod z igrišča, ne vem, kaj naj vam rečem. Ljudje so plačali vstopnice in pričakovali so boj, ki ga niso dobili. S tega stališča jih razumem. Vsaj poskušam jih razumeti, ne vem pa, ali oni mene razumejo, ali me želijo razumeti. Vem, kaj je v mojem telesu, kaj jaz čutim in koliko sem dal temu turnirju v zadnjih dvajsetih letih. Zdaj se bom raje ustavil, da ne bom nadaljeval v napačno smer," je na novinarski konferenci povedal desetkratni zmagovalec OP Avstralije.

"Želim nadaljevati, ampak prihodnjo sezono bi lahko imel drugačen urnik, ne vem …" Foto: Reuters

Novak Đoković s 37 leti ni več najmlajši in vprašanje je, koliko časa bo lahko še nadaljeval v tem ritmu. Dejstvo je, da so tudi pri njem poškodbe vse pogostejše, in ob tem je treba vedeti, da se je sezona šele začela. Ko so ga vprašali, ali je bil to njegov zadnji turnir v Melbournu, ni imel natančnega odgovora.

"Ne vem … Obstaja možnost, kdo ve. Moram videti, kako se bo sezona nadaljevala. Želim nadaljevati, ampak prihodnjo sezono bi lahko imel drugačen urnik, ne vem … V Avstraliji sem dosegel največje uspehe. Rad prihajam sem. Če bom zdrav, pripravljen, motiviran, ne vidim razloga, zakaj se ne bi vrnil, ampak vedno je možnost," je povedal 37-letni Beograjčan, ki je omenil tudi Aleksandra Zvereva, ki se mu je na igrišču po žvižgih postavil v bran.

Aleksander Zverev Foto: Guliverimage

Za koga bo navijal v finalu?

"Navijal bom zanj. Iskreno upam, da bo osvojil svoj prvi turnir za grand slam. Mislim, da si on v zadnjih 15 letih zasluži zmago veliko bolj kot kdorkoli drug. Zunaj igrišča imava zelo dober odnos. Seveda, na igrišču sva nasprotnika, ampak vedno se spoštujeva. Če sem moral proti nekomu izgubiti, je to on," je dodal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Preberite še: