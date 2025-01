Vprašanje je le, ali bo Đoković zdržal

Na teniškem OP Avstralije bosta v petek dva polfinalna obračuna. V zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času se bosta najprej udarila Novak Đoković in Aleksander Zverev, za njima bosta loparje prekrižala še Jannik Sinner in Ben Shelton.

Med Novakom Đokovićem in Aleksandrom Zverevom se obeta še ena teniška poslastica. Po izjemni zmagi Srba nad Carlosom Alcarazom ga tokrat čaka še ena težka naloga, saj je Nemec trenutno v zelo dobri formi.

Srbski teniški zvezdnik se sooča z bolečino v stegenski mišici, tako da je veliko vprašanje, v kakšnem fizičnem stanju je 37-letni Beograjčan. A iz preteklosti vemo, da se je znal pobrati tudi po težjih situacijah. Igralca sta do zdaj igrala že veliko medsebojnih dvobojev, tehtnica pa je na strani 24-kratnega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam (8:4).

Foto: Guliverimage

Jannik Sinner je velik favorit

Za njima bosta na osrednje igrišče stopila Jannik Sinner, prvi igralec sveta, in Ben Shelton. Italijan, ki brani lansko zmago na prestižnem turnirju, se na trdi podlagi počuti še najbolj domače. Njegov lanski izkupiček je bil neverjeten, saj je izgubil le šest dvobojev. Tudi letos kaže izjemen tenis.

A tudi Ben Shelton z močnimi servisi in dobro igro navdušuje v Melbournu. Sinner je favorit dvoboja, a Shelton na igrišče ne bo prišel z belo zastavo, saj si tudi on želi zmagovati na največjih turnirjih. Bo italijanski favorit upravičil svojo vlogo ali bomo morda priča ameriški senzaciji? Do zdaj sta igrala pet dvobojev, v zmagah pa vodi leto starejši Sinner (4:1).

Preberite še: