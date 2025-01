Ben Shelton, ameriški teniški igralec, ki se je na OP Avstralije prebil do polfinala, je povedal, da mu nespoštovanje do njega in drugih igralcev niti malo ni všeč. Ob koncu novinarske konference je javno kritiziral imitatorje na igrišču in dejal, da postavljajo neprimerna vprašanja.

Ben Shelton is not happy with the questions players have been getting asked in the on-court interviews at Australian Open



“I don't think the guy who mocked Novak was just a single event... there’s just been a lot of negativity.”



pic.twitter.com/GIVtsQAEPF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2025

"To je treba spremeniti"

"Nekaj želim povedati … Ta teden sem bil malo šokiran, kako so imitatorji obravnavali igralce. Mislim, da človek, ki se je norčeval iz Đokovića, ni bil edini primer. To sem opazil pri drugih igralcih, ne le pri sebi," je uvodoma povedal 22-letni teniški igralec in navedel nekaj primerov, ki so se mu zdeli sporni.

Izpostavil je šele 19-letnega Tiena Leanerja, ko je premagal Danilla Medvedjeva. "V intervjujih po dvobojih so bili komentarji tudi na moj račun od različnih ljudi: 'Monfils je dovolj star, da bi bil lahko tvoj oče. Morda je tvoj oče?' Ali danes na igrišču: 'Hej, Ben, kakšen je občutek, ko veš, da v naslednjem dvoboju nihče ne bo navijal zate, ne glede na to, kdo bo tvoj nasprotnik?' Morda je to res, vendar je to vse prej kot spoštljiv komentar od človeka, ki ga še nikoli nisem videl."

Trenutno 20. igralec sveta meni, da bi morala biti vloga teh ljudi drugačna. "Rekel bi, da bi morali izboljšati naš šport in pomagati igralcem, ki so zmagali, da uživajo v teh trenutkih. Bilo je kar nekaj negativnih stvari in mislim, da je to treba spremeniti."

Novak Đoković je zavrnil intervju Foto: Guliverimage

Zaradi žalitve je Đoković zavrnil intervju

Spomnimo, da je pred dnevi veliko prahu dvignil primer Novaka Đokovića. "Novak je precenjen, Novak je preteklost, vrzite Novaka ven … Še dobro, da me ne slišijo," je bil nenavaden komentar avstralskega novinarja Tonyja Jonesa. Zaradi tega je Novak Đoković po zmagi v osmini finala proti Jiriju Lehečki zavrnil izjavo na igrišču. Pozneje se mu je avstralski novinar opravičil, Srb je opravičilo sprejel in po četrtfinalni tekmi spet dal izjavo na igrišču.

