Novi memecoin z možno 6.500-odstotno rastjo

Nova kriptovaluta, navdihnjena z memi, hitro pridobiva pozornost na trgu in obeta donos, ki bi lahko presegel tistega, ki so ga dosegli trgovci s PEPE in DOGE. Špekulacije o neverjetnem skoku za 6.500 % vznemirjajo vlagatelje. Ta nov žeton bi lahko bil naslednja velika stvar. Kaj ga ločuje od ostalih in zakaj povzroča takšen val zanimanja?

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj se kapitalizacija približuje mejniku 15 milijonov $

Foto: XYZVerse

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil veliko zanimanja med vlagatelji. Za razliko od tipičnih memecoinov se XYZVerse pozicionira kot dolgoročna pobuda z jasno zastavljeno časovnico in vključeno skupnostjo. Projekt je bil nedavno prepoznan kot najboljši NOVI memecoin projekt, kar dodatno povečuje njegov ugled.

Cenovna dinamika in načrti za uvrstitev na borze

V fazi predprodaje je žeton $XYZ izkazal stalno rast. Od začetne cene $0,0001 se je cena dvignila na $0,003333, naslednja faza pa predvideva dvig na $0,005. Končna predprodajna cena bo $0,02, nato pa bo žeton uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze.

Predvidena cena ob uvrstitvi je $0,10, kar bi lahko zgodnjim vlagateljem prineslo tudi do 1000-kratne donose, če bo projekt dosegel potrebno tržno kapitalizacijo.

Do sedaj je bilo zbranih že več kot 14 milijonov $, predprodaja pa se hitro približuje naslednjemu pomembnemu mejniku – 15 milijonom $. Ta hiter napredek kaže na močno povpraševanje tako s strani malih kot institucionalnih vlagateljev.

Nagrade za prvake

V XYZVerse skupnost določa pravila igre. Aktivni člani niso le gledalci – za svojo predanost so nagrajeni z žetoni XYZ, ki jih prejmejo v airdropih. To je igra, kjer največji navdušenci največ pridobijo.

Pot do zmage

Z dobro zastavljeno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter stalnim uničevanjem žetonov je $XYZ grajen za zmagoviti pohod. Vsaka poteza je zasnovana za nadaljnjo rast, utrjevanje cene in povezovanje skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

PEPE: memecoin, ki žabe spreminja v bogastvo

PEPE povzroča valove v kriptosvetu kot deflacijski memecoin, lansiran na Ethereum omrežju. Navdihnjen z likom Pepe the Frog umetnika Matta Furieja iz začetka 2000-ih, PEPE cilja na vstop med popularne meme-kriptovalute kot sta Dogecoin in Shiba Inu. Zasnovan z enostavnostjo, brez davkov in brez obljub o uporabnosti privablja tiste, ki cenijo čisti zabavni vidik memecoinov.

Od poznega aprila do maja 2023 je PEPE doživel strmo rast, tržna kapitalizacija pa je dosegla kar 1,6 milijarde $. Zgodnji imetniki so beležili visoke donose, okoli kovanca pa se je hitro oblikovala živahna skupnost. Ta rast je sprožila t. i. »sezono memecoinov«, v kateri so se hitro pojavljali novi meme-žetoni s hudimi cenovnimi nihanji. Čeprav je prihodnost negotova, so številni navdušenci optimistični – še posebej zaradi prihajajočega Bitcoin halvinga, ki bi po nekaterih mnenjih lahko sprožil nov bikovski trend. PEPE izstopa kot dokaz nepredvidljive, a razburljive narave kriptovalut.

Vzpon Dogecoina: Kako je Shiba Inu spremenil igro

Dogecoin je bil ustvarjen leta 2013 kot šaljiva alternativa resnim kriptovalutam, z logotipom priljubljenega mema Shiba Inu. Avtorja, programska inženirja Billy Marcus in Jackson Palmer, sta želela ustvariti zabavno alternativo. Za razliko od Bitcoina, ki ima omejeno ponudbo, Dogecoin nima zgornje meje – vsakih nekaj minut se ruda 10.000 novih kovancev, zaradi česar je dostopen in razširjen.

Kljub šaljivemu izvoru je Dogecoinova vrednost leta 2021 strmo narasla, predvsem zaradi družbenih medijev in podpore vplivnih osebnosti, kot je Elon Musk. Uvrstil se je med deset največjih kriptovalut po tržni kapitalizaciji, ki je presegla 50 milijard $. Dogecoin s tem dokazuje moč spletne skupnosti in vpliva družbenih omrežij.

Njegov potencial temelji na močni skupnosti in široki prepoznavnosti. Tehnološko temelji na Litecoinu, omogoča hitre transakcije in nizke stroške. V trenutnem tržnem ciklu Dogecoin izstopa zaradi dostopnosti in entuziazma podpornikov. V primerjavi z bolj tradicionalnimi kovanci, kot sta Bitcoin ali Ethereum, je Dogecoin zaradi obilne ponudbe in nižje cene bolj dostopen novim vlagateljem. Vzpon memecoinov in večje zanimanje za kripto trg nakazujeta, da bi lahko Dogecoin še naprej igral pomembno vlogo v razvijajočem se digitalnem okolju.