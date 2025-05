Srbski mediji poročajo, da je v 66. letu umrl Damir Dokić, oče in trener nekdanje teniške zvezdnice Jelene Dokić. Velikokrat je bil trn v peti organizatorjev teniških turnirjev, pozneje pa se je izkazalo, kako krut in nasilen je bil do svoje hčerke.

Jelena Dokić je bila nekdaj četrta igralka sveta, a za njenimi uspehi se je skrivalo veliko nasilja. Foto: Guliverimage

Avtobiografija je šokirala svet, oče pa se je umaknil iz javnosti

Vest, da je umrl Damir Dokić, sta potrdila tudi njegova otroka, hčerka Jelena in sin Savo. Damir je bil znan predvsem kot trener svoje hčerke Jelene Dokić, ki je bila nekdaj četrta igralka sveta. Jelena je pred leti v svoji avtobiografiji Nezlomljiva razkrila, kakšen odnos sta imela z očetom. Teniški in športni svet je bil ob njenih zapisih naravnost šokiran. Po tistem se je umaknil iz javnosti.

Eden izmed citatov iz njene knjige: "Rjav pas, usnje je trdo in debelo. Čutiti je, kot da bi me z ostrim nožem bičal po koži."

Knjiga, ki je dvignila veliko prahu. Foto: Instagram/Getty Images Jelena Dokić se je na družbenih omrežjih že odzvala. Uvodna beseda njenega zapisa je "Ozdravljenje". V čustvenem zapisu spodbuja k ozdravljenju in notranji moči. Dodaja, da spomini na težke preizkušnje in preteklost ne določajo naše vrednosti ter da naj bolečino spremenimo v moč. Podarja, da imamo nadzor nad svojim življenjem.

Nabralo se je kar nekaj grehov očeta

Izgredi so se vrstili drug za drugim. Leta 1999 so ga izključili s turnirja v Birminghamu, kjer se je v znak protesta ulegel na sredino ceste. Leta 2000 so ga izključili s turnirja v Wimbledonu. Takrat je novinarju razbil mobilni telefon, na OP ZDA se je v eni izmed restavracij pritoževal nad visokimi cenami. Leta 2001 je organizatorje OP Avstralije obtožil, da so priredili žreb, potem ko se je morala njegova hčerka v prvem krogu pomeriti z nekdanjo prvo igralko sveta Lindsay Davenport. Takrat se je odločil, da bo Jelena igrala za takratno Jugoslavijo.

Leta 2000 so ga izključili s turnirja v Wimbledonu.

Grozil je celo, da bo razstrelil avstralsko ambasado

Pravi izbruh jeze je doživel leta 2009. Ko je Jelena razkrila, kaj je prestajala z njim v svoji mladosti, ga je to tako razjezilo, da je grozil, da bo z raketometom napadel avstralsko veleposlaništvo. Srbska policija je na njegovem domu našla dve ročni granati in 20 nabojev, za katere ni imel dovoljenja. Poleg tega so našli še eno navadno pištolo in sedem lovskih pištol, za katere pa je imel dovoljenje. Pozneje so ga zaradi groženj obsodili na 15 mesecev zapora.

