Nerazumni in psihopatski očetje, a so tudi dobri primeri#video

Corey Gauff je eden tistih očetov, ki so v teniškem svetu razumnejši in pustijo trenerjem, da opravljajo svoje delo. V preteklosti smo lahko videli kar nekaj žalostnih zgodb, še posebej je izstopala grozovita zgodba Jelene Dokić in mlade kitajske igralke.

Čeprav je teniški svet na zunaj videti glamurozen, se lahko v ozadju dogaja veliko neprimernih stvari. Znanih je kar nekaj zgodb, ko so bili očetje nasilni do svojih hčerk in se včasih celo izživljali nad njimi. Pravo nasprotje temu je Corey Gauff, oče trenutno tretje igralke sveta Coco Gauff in zadnje zmagovalke OP ZDA.

Coco Gauff je lani zmagala na OP ZDA, turnir za grand slam. Foto: Reuters

Po mnenju Roddicka so takšni očetje v tenisu redkost

Na to temo je v enem izmed podcastov spregovoril Andy Roddick, nekdaj prvi igralec sveta. Američan je dejal, da je veliko negativnih zgodb o psihopatskih očetih, ki niso bili neodgovorni samo do tenisa, ampak tudi človeka, v tem primeru svojega otroka.

Kot nasprotje tega in dober primer je izpostavil očeta Coco Gauff. Corey ne išče pozornosti in ne zahteva, da vse informacije pridejo do njega, kar je v vrhunskem tenisu redkost. "To je zelo redko in bi moralo biti normalno, ampak ni. V zgodovini našega športa ni. Veliko je zgodb, ki opozarjajo na to. Ne bom jih poimenoval zaradi spoštovanja do ljudi, ki so v teh zgodbah, a so v našem športu vseeno zelo razširjene."

Foto: Guliverimage/Getty Images

Zagotovo je imel v mislih tudi zgodbo Dokićeve

Zmagovalec OP ZDA iz leta 2003 je s tem zagotovo ciljal na strašljivo zgodbo Jelene Dokić, nekdaj četrte igralke sveta. Ta je v času svoje teniške kariere s strani očeta doživljala vse prej kot prijetne stvari. Dokićeva je pred leti vse podrobnosti zapisala v svoji knjigi z naslovom Nezlomljiva.

Če je bilo morda videti, da gre za življenjsko pravljico mlade teniške igralke, pa se je za stenami dogajalo marsikaj drugega. Jelena je že leta 2003, ko je bila stara le 19 let, razkrila, da je bil njen oče Damir večkrat nasilen. Ni šlo samo za fizično, temveč tudi psihično nasilje. Pozneje je izšla njena knjiga, kjer je zapisano še veliko drugih podrobnosti iz njenega življenja.

Damir Dokić, oče Jelene Dokić. Foto: Reuters

Njena avtobiografija je pretresla svet, saj je v knjigi zapisala, da jo je oče pretepal od njenega šestega leta in vse do devetnajstega leta, ko je dobesedno zbežala stran. "Enkrat me je tako pretepel, da sem izgubila zavest. Pretepal me je s pasom, če po njegovem mnenju nisem dobro opravila treninga ali če je bil nerazpoložen. Pljuval me je, vlekel za lase in ušesa in vseskozi me je zmerjal, da sem kurba. To se je dogajalo vsakodnevno. Zamislite si, kako sem se počutila, ko sem imela 11 ali 12 let. To ni samo fizična bolečina …" je v knjigi zapisala danes 40-letna Jelena, ki se še vedno sooča s posledicami očetovega nasilja in je celo razmišljala o samomoru.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

Zgodba iz leta 2022: oče jo je brcal, ker se ni dovolj trudila

Pred dvema letoma je na družbenih omrežjih zaokrožila grozljiv posnetek, kako se je oče fizično spravil na mladoletno hčerko, ki trenira tenis. Ta naj se na treningu ne bi dovolj trudila. Ta dogodek je pretresel teniški in športni svet. Odzvala se je tudi Judy Murray, trenerka in mama nekdanjega prvega igralca sveta Andyja Murrayja. Šokirana nad nasiljem očeta je vse teniške organe pod okriljem Mednarodne teniške zveze (ITF) pozvala, naj nemudoma ukrepajo.

