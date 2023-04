Hude stiske nekdanje športnice: Naj vam povem, kaj se je zgodilo

"Pogostokrat poslušam kritike o svojem telesu in tudi velikosti. Ljudje se sprašujejo, kaj se mi je zgodilo, in me komaj prepoznajo. Naj vam povem, kaj se je zgodilo," je svoj zapis na družbenih omrežjih začela Jelena Dokić, nekdanja vrhunska teniška igralka, ki je v svojem življenju doživela že veliko hudega. Danes je vesela, da je še živa oziroma da je preživela.

Ljubitelji tenisa zagotovo dobro poznajo Jeleno Dokić. Leta 2000 je bila polfinalistka Wimbledona in v svoji karieri je osvojila šest turnirjev za grand slam. Nekdanja vrhunska športnica, ki je sicer doma iz Srbije, pozneje pa je tekmovala za Avstralijo, je v dolgem zapisu razkrila, zakaj je v zadnjih letih pridobila toliko kilogramov in zakaj nosi večjo konfekcijsko številko.

Foto: Guliverimage

Razmišljala je tudi o samomoru

Jelena je v preteklosti večkrat spregovorila o fizičnem in psihičnem nasilju očeta Damirja. In ravno to so bile težave, povezane z njeno depresijo, prav tako pa je imela še druge težave, s katerimi se je morala soočati. Priznala je tudi, da je v preteklih letih razmišljala o samomoru. Zdi se, da je Jelena Dokić vendarle splezala iz temnega brezna, potem ko je začela delati kot teniška komentatorka, prav tako pa je napisala knjigo z naslovom Nezlomljiva.

Dokićeva je v zadnjih letih pridobila nekaj kilogramov, na podlagi tega pa je bila nekdanja četrta igralka sveta deležna številnih kritik in ustrahovanj. Zato je na družbenih omrežjih še enkrat razložila svoj položaj.

"To je zelo surov in iskren pogovor. Pogostokrat poslušam kritike o svojem telesu in tudi velikosti. Ljudje se sprašujejo, kaj se mi je zgodilo, in me komaj prepoznajo. Naj vam povem, kaj se je zgodilo in zakaj me ne morejo prepoznati," je uvodoma zapisala danes 40-letna Dokićeva.

Damir Dokić, oče Jelene, ki se je nad svojo hčerko znašal fizično in psihično. Foto: Gulliver/Getty Images

Dvakrat je bila begunka in bila ustrahovana. Do svojega 15 leta je živela v hiši, polni nasilja, lastni oče jo je pretepal do nezavesti. Bila je fizično in psihično zlorabljena, prvi udarec je doživela, ko je bila stara šest let.

"Že pri enajstih letih so me zmerjali s ku***. Prisiljena sem bila pobegniti od doma in bila sem blizu tega, da bi naredila samomor. Kljub temu menim, da sem se kot teniška igralka, pisec in komentatorka dobro odrezala, predvsem pa sem preživela."

Jelena Dokić letos na OP Avstralije, ko je delala kot komentatorka in moderatorka. Foto: Guliverimage

Misli, da njen obraz pove vse

"Zdaj, ko vidim ti dve fotografiji, vam lahko povem razliko. Na levi sem jaz, ko imam konfekcijsko številko štiri, prestrašena do smrti, pretepena do nezavesti, in modrica na nogi je posledica tega, da me je oče brcal celo noč. Na desni sem jaz, ko imam konfekcijsko številko 16. Preživela sem, tukaj se zdravim zaradi svojih travm, in uspeva mi."

"Mislim, da obraz pove vse. Raje imam konfekcijsko številko 16, če to pomeni, da sem srečna," je zapisala Avstralka, rojena v Srbiji, ki pravi, da je najpomembnejše, da ji je uspelo. "Šla sem do pekla in nazaj. Preživela sem in danes poskušam pomagati drugim. In tisti, ki še vedno ne razumejo bistva, pove vse o vas. Lepota ni v tem, da imaš določeno velikost, ampak da imaš lepa srce in dušo.

