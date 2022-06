Aprila razmišljala o samomoru, kaj zdaj sporoča javnosti?

39-letna Jelena Dokić je bila tokrat precej bolje razpoložena kot ob svojem zadnjem javljanju prejšnji ponedeljek, ko je šokirala z razkritjem, da si je konec aprila poskušala vzeti življenje.

"Želim se vam zahvaliti za vašo prijaznost, ljubezen in podporo," je svoj nagovor začela Dokićeva. "Po svoji zadnji objavi na Instagramu sem prejela več kot 20 tisoč vaših sporočil, mailov, komentarjev in pozivov. To je res neverjetno in vedno vam bom hvaležna. Zelo ste mi pomagali. Ni dovolj besed, s katerimi bi vam opisala svojo hvaležnost."

Razlog, zakaj se je sploh odločila za ponoven nagovor javnosti, je, da svoje oboževalce razveseli z novico, da je njeno psihično stanje zdaj precej boljše, kot je bilo aprila.

"Dobivam vso potrebno pomoč"

"Želim vas obvestiti, da sem dobro, da sem precej bolje kot aprila in da dobivam vso potrebno pomoč," je povedala Dokićeva in še enkrat poudarila pomembnost duševnega zdravja ter tega, da se o tej temi čim več in čim bolj javno pogovarjamo in poiščemo pomoč, če in ko jo potrebujemo.

Rane iz preteklosti še vedno skelijo

Dokićeva nikoli ni prikrivala tega, da se je dolga leta borila s posledicami trpinčenja, ki ga je nad njo izvajal oče Damir Dokić. Razkrila je, da je bil do nje nasilen, zaradi njegove krutosti pa je skoraj storila samomor.

Dokićeva januarja letos na OP Avstralije:

Sending hugs to Jelena Dokic ❤️‍🩹❤️‍🩹



pic.twitter.com/yGggZ5uDTz — JB (@Brar_JSB) June 13, 2022

Nekdanja teniška igralka se je v javnosti nazadnje pojavila januarja letos, ko je na Odprtem prvenstvu Avstralije opravljala vlogo komentatorke. Čeprav so se takrat nekateri zgražali nad njeno spremenjeno telesno podobo, v širši javnosti uživa veliko spoštovanje in podporo.

