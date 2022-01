Se še spomnite zgodbe tega dekleta? "Lagala bi, če bi rekla, da mi gre dobro."

Njen oče Damir Dokić je bil do nje večkrat nasilen, kar jo je zelo zaznamovalo. Foto: Gulliver/Getty Images

Jelena Dokić je pred leti veljala za zelo perspektivno teniško igralko. To je pravzaprav tudi bila, saj se je na lestvici WTA povzpela na četrto mesto. Njeno življenje se je zdelo sanjsko, a danes 38-letna Dokićeva je v svoji mladosti pretrpela marsikaj hudega. Zelo jo je zaznamovalo nasilje njenega očeta.

"Enkrat me je tako pretepel, da sem omedlela. Pretepal me je s pasom, če po njegovem mnenju nisem dobro opravila treninga ali če je bil nerazpoložen. Pljuval me je, vlekel za lase in ušesa ter me ves čas zmerjal s kurbo," je pred leti v svoji knjigi zapisala Jelena.

Kazalo je, da se je postavila na noge, a očitno je Avstralka srbskega rodu spet zašla v težave. Foto: Twitter - Voranc

Ko se je že zdelo, da se je postavila na noge …

V zadnjem času je že kazalo, da so se stvari v njenem življenju umirile. A zdi se, pravzaprav je to tudi sama priznala, da trenutno stanje ni najboljše. Jelena na OP Avstralije opravlja intervjuje na igrišču in po intervjuju z Naomi Osaka je bila tarča kritik na družbenih omrežjih. Pred kratkim pa se je tudi razšla z dolgoletnim partnerjem Tinom Bikićem.

"Negativni komentarji nikomur ne pomagajo"

"Veliko se govori in ugiba o mojem zadnjem zapisu. Po skoraj 19 letih zveze sva se Tin in jaz odločila, da se razideva. Včasih se takšne stvari dogajajo, ljudje se razidejo in tako je najbolje. Prosim vas, da se vzdržite grdih komentarjev o naju in najinih 18 letih skupnega življenja. Negativni komentarji nikomur ne pomagajo, še posebej ne meni, zato prosim, da ste prijazni. Lagala bi, če bi rekla, da mi gre dobro, ampak dala bom vse od sebe, da se pozdravim, okrevam ter predelam bolečino in travmo," je med drugim zapisala nekdaj zelo uspešna teniška igralka.

Jelena Dokić zadnjih nekaj let sodeluje na OP Avstralije. (Fotografija je iz leta 2020.) Foto: Guliverimage

Po intervjuju z Osako se je Dokićeva spet pojavila na igrišču in intervjuvala Avstralko Ash Barty, trenutno prvo igralko sveta iz Avstralije. Bilo je zelo čustveno, Jeleno pa so skoraj premagale solze, ko je govorila o uspehih Bartyjeve.

"Želim ti čestitati za zmago v Wimbledonu. Govorim v imenu vseh v Avstraliji in po vsem svetu, še posebej v svojem imenu. Ponosni smo nate. Ob tem se naježim. Rada bi te objela, ampak te ne morem. Ni besed, ki bi opisale, kaj si naredila. Hvala ti za to," je s cmokom v grlu dejala Jelena Dokić.

Jelena Dokić je svoj zadnji dvoboj odigrala leta 2013, v karieri pa osvojila štiri turnirske zmage. Mnogi so prepričani, da bi jih lahko osvojila veliko več, če bi ji življenje bolj prizanašalo.