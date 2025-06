Oven

Odločate se med dvema možnostma. Odločitev bo močno zaznamovala vaše življenje. Najboljši nasvet boste dobili od nekoga, ki v celotno zadevo ni vpleten ter bo lahko dal objektiven in racionalen pogled na zadevo. Zaradi čustvene vpletenosti ne razmišljate trezno, zato le prisluhnite nasvetu.

Bik

Danes boste bolj veliko občutljivi kot navadno. Vaše obnašanje bo precej nepredvidljivo, saj se boste kar naenkrat prelevili iz prijazne osebe v prav zlobno. Ne znašajte odgovornosti za svoja dejanja na druge, saj ste povsem sami krivi, če stvari ne potekajo, kot ste si zaželeli.

Dvojčka

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo!

Rak

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Lev

Povečana občutljivost utegne povzročiti kar nekaj težav, predvsem na čustvenem oziroma partnerskem področju. Pazite, kako se boste odzivali na partnerjeve opazke, da ne boste povzročili neplodnih prepirov. Če boste prvo polovico dneva preživeli v krogu domačih, le dajte vse od sebe.

Devica

Ne sprejemajte pomembnih odločitev z ranjenim ponosom. Nasprotna stran bo dobro igrala in se sprenevedala. Jezilo vas bo njihovo podcenjevanje vaše inteligence, zato boste razmišljali tudi o maščevanju. Samski, všeč vam bo zelo čustvena, malce ranjena oseba. Pazite, da bo vaš način zapeljevanja čim bolj nežen.

Tehtnica

Po vsej verjetnosti boste danes precej občutljivi. Situacija na partnerskem področju bo presegala vse meje, kar vas bo spravilo v obup. Ne boste vedeli točno, kakšen način komunikacije ubrati z vašim partnerjem. Ohranite upanje in raje poskrbite za svoje dobro počutje.

Škorpijon

Dojeti morate, kaj si želite in s čim v obstoječi zvezi niste zadovoljni. V številnih pogovorih s partnerjem boste to tudi spoznali. Naredite prvi korak, nastopite iskreno in odprto, povejte vse, kar je bilo do sedaj neizrečenega. Sprejmite dejstva. Težko bo, a ne obremenjujte se več s težo vajinega odnosa.

Strelec

Če ste na začetku novega poznanstva, ne pozabite na iskrenost, saj bi v nasprotnem primeru zapravili ugodno priložnost. Verjemite vase in dovolite samozavesti, da privre na dan, saj boste le tako uspešni. Sicer pa je pred vami dan, ki ga le dobro izkoristite. Odpravite se na izlet, ki vas bo še dodatno okrepil.

Kozorog

Tisti v skladni zvezi boste preložili določene prioritete, dogovarjali se boste okrog pomembnih stvari in sprejeli določene odločitve, kar vaju bo pripeljalo v novo, bolj čvrsto fazo odnosa. Vezali vaju bodo otroci, načrtovanje skupne prihodnosti in tudi potovanje bo oživilo vajino zaljubljenost.

Vodnar

Čas, ki je pred vami, vam bo omogočil nepričakovana odkritja, ki vas bodo močno razveselila. Polni boste upanja in zagona za prihodnost, kar bo dobrodošla sprememba še posebej pri vseh tistih, ki ste pred kratkim doživeli razočaranje na zasebnem področju. Ne pozabite na najbližje.

Ribi

Med vami in partnerjem, poslovnim ali ljubezenskim, je prišlo do razhajanja. Ne bodite presenečeni, če partner kaže drugo lice svoje osebnosti. Preživeli bodo le odnosi zasnovani na zdravih temeljih in ti bodo doživeli tudi dokaj pozitivne preobrate. Planeti vam bodo lahko prinesli tudi novo, obetavno zvezo, a pazite, da v zanosu ne boste takoj pregoreli.