Đoković je solastnik podjetja, ki razvija zdravilo za covid-19

Direktor danskega podjetja QuantBioRes Ivan Lončarević je za Reuters potrdil, da je najboljši tenisač na svetu Novak Đoković solastnik 80-odstotnega deleža v njihovem podjetju. To je postal že junija 2020. QuantBioRes si prizadeva, da bi razvilo zdravilo (in ne cepivo) za covid-19. Za podjetje dela 11 raziskovalcev, in sicer na Danskem, v Avstraliji in Sloveniji. S kliničnimi preizkusi zdravila naj bi letos poleti začeli v Veliki Britaniji.

Tiskovni predstavnik Novaka Đokovića za zdaj ni komentiral tega razkritja.