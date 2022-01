Đoković lahko izgubi milijone in še veliko več

Novak Đoković si je še kako želel igrati na OP Avstralije, a je na koncu izgubil odločilno bitko na avstralskem zveznem sodišču, saj so mu še drugič in dokončno preklicali vizum. To je pomenilo, da mora zapustiti Avstralijo in da posledično ne more igrati na turnirju v Melbournu. Tam je zmagal kar devetkrat. Če je kdo mislil, da je Novakova zgodba s tem končana, se je zmotil. Enega najboljših teniških igralcev vseh časov bi lahko doletela še vrsta neprijetnih posledic.

Kdaj se bo lahko vrnil v Avstralijo? Foto: Guliverimage

Kdaj bo sploh lahko prišel v Avstralijo?

Ne samo, da je moral Nole v nedeljo zapustiti Avstralijo. Ob odločitvi zveznega sodišča je dobil tudi triletno prepoved vstopa v Avstralijo. To pomeni, da vse do leta 2025 ne bi mogel igrati na OP Avstralije. Đoković bo takrat star 37 let in vprašanje je, ali bo še igral tenis na najvišji ravni. Vseeno so iz Avstralije prišle spodbudne novice. Vrnil bi se lahko že prihodnje leto, če se bodo razmere glede pandemije spremenile.

Foto: Guliverimage

Koliko časa mu bodo sponzorji še stali ob strani?

S svojimi rezultati v zadnjem desetletju je Novak Đoković velik magnet za sponzorje. Po nekaterih navedbah z njimi zasluži 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov). Dogajanje v Avstraliji pa zagotovo ni bila dobra reklama ne za Đokovića ne za njegove sponzorje. Francosko podjetje Lacoste že zahteva odgovore od prvega igralca sveta. Lacoste je francosko podjetje in zelo nerodno bi bilo, če Srb ne bo mogel igrati na OP Francije. Preostali sponzorji se za zdaj še niso oglasili.

One lingering question regarding the Novak Djokovic vaccination saga in Australia: how will his sponsors react?



In a statement, his apparel sponsor Lacoste says "ASAP we will be in touch with Novak Djokovic to review the events that have accompanied his presence in Australia." pic.twitter.com/WQOumoM9nB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 17, 2022

O sponzorskih posledicah smo se pogovarjali s strokovnjakom za športni marketing Tomažem Ambrožičem:

Koliko časa bo še številka ena?

Novak Đoković lahko kmalu izgubi prvo mesto na lestvici ATP, saj bo zaradi neigranja na OP Avstralije izgubil dva tisoč točk. Po turnirju v Melbournu ga lahko s prvega mesta izrine Rus Daniil Medvedjev ali Nemec Aleksander Zverev. Če ne bo igral v prihodnjih mesecih, bi lahko še bolj zdrsel po svetovni lestvici. Sredi leta bi lahko izpadel iz prve peterice najboljših igralcev.

Foto: Guliverimage

Nadal lahko postane prvi, ki bo osvojil 21. grand slam

Vemo, da Beograjčanu rekordi pomenijo veliko. Večkrat je razkril, da bi rad postal igralec z največ osvojenimi lovorikami na turnirjih za grand slam. Zdaj je v prednosti Rafael Nadal, ki je od velike trojice edini, ki lahko igra (Roger Federer se še vrača po poškodbi, op. p.). Španec morda nima veliko možnosti, da osvoji Melbourne, ima pa zato velike možnosti v Parizu, kjer kraljuje že dolga leta.

Foto: Guliverimage

Vemo, da Đoković ni zagovornik cepljenja, a se glede tega ni nikoli javno opredeljeval. On je predvsem zagovornik tega, da se mora vsak človek odločiti sam. Ne smemo pozabiti, da je 34-letni teniški igralec v času pandemije veliko pomagal. Na lanskem domačem turnirju v Beogradu je vsem igralcem omogočil, da so se lahko cepili. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam bi lahko postal žrtev proticepilskih kampanj. Mnogi njegovo ime in obraz uporabljajo v te namene. S tem bi se lahko njegova podoba, ki jo je gradil leta, v športni javnosti povsem spremenila.

Foto: Guliverimage

Zanimivo bo slišati še njegovo plat. Svetovna javnost je zaradi njegove zgodbe zelo razdeljena. Zdi se, da je njegova športna kariera na prelomni točki. Đoković se do konca OP Avstralije ne bo oglašal, do takrat pa bo moral zelo dobro premisliti, kaj bo povedal svetovni javnosti.