Se bodo Avstralci Đokovića le usmilili? #video

Novak Đoković je že na poti domov. Danes okrog 12. ure naj bi prišel v Beograd.

V nedeljo je tričlanski sodni senat soglasno odločil, da Novak Đoković ni upravičen do avstralskega vizuma in da mora zapustiti Avstralijo. Ob tej odločitvi zveznega sodišča pa je postalo jasno, da ima srbski teniški zvezdnik tri leta prepoved vstopa v Avstralijo. Takrat bo Đoković star že 37 let in vprašanje je, ali bo še igral tenis na najvišji ravni. Zato so se začela namigovanja, da bi ga lahko letos zadnjič videli v Melbournu.

Scott Morrison Foto: Reuters

A danes zjutraj iz Avstralije prihajajo spodbudnejše novice. Tamkajšnji predsednik vlade Scott Morrison vseeno dopušča možnost, da bi se eden najboljših igralcev sveta že prihodnje leto vrnil v Avstralijo in zaigral na prestižnem turnirju.

"Prepoved načeloma velja za obdobje treh let, a obstaja možnost, da se vrne zaradi spremenjenih okoliščin. O tem bomo razpravljali takrat," je za radio 2GB, povedal Morrison.

Đoković je v Avstralijo prispel 5. januarja, tam so ga avstralski obmejni organi zadržali. Na prvi stopnji je sodišče ugodilo pritožbi srbskega igralca, da v Avstralijo vstopi na podlagi zdravstvene izjeme. Pozneje je odločitev razveljavil minister za imigracijo Alex Hawke, na drugi stopnji pa je v nedeljo tudi sodišče potrdilo izgon teniškega igralca, ki je želel v Melbournu letos loviti rekordni 21. naslov na turnirjih za grand slam.

Novak Đoković je že na poti domov. Foto: Guliverimage

Odnosi med Avstralijo in Srbijo ostajajo pozitivni

V zadnjih dneh je bilo vroče tudi na političnem parketu in kazalo je, da se bodo mednarodni odnosi zaradi primera Đoković skrhali. A zdaj, ko so se glave že nekoliko ohladile, vendarle ni tako hudo. Vsaj tako pravi Marise Payne, avstralska zunanja ministrica.

"Prepričana sem, da se bodo med Avstralijo in Srbijo nadaljevali pozitivni dvostranski odnosi," je povedala Marise Payne, ki je bila že v stikih z Ano Brnabić, srbsko predsednico vlade.