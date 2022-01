Med Đokovićevo sago lažejo o nesrečni slovenski tenisačici #video

Po družbenih omrežjih kroži informacija, da se je na teniškem turnirju US Open, ki pravkar poteka v Avstraliji in ki ga je vsaj za zdaj daleč najbolj zaznamovala zavrnjena viza Novaka Đokovića , zaradi hudih težav z dihanjem in bolečin v prsih dvoboj predala slovenska tenisačica Dalila Jakupović. Lažno objavo o Jakupovićevi v različnih oblikah širijo nasprotniki cepljenja , ki želijo svoje sledilce prepričati, da se je teniški igralki to zgodilo zaradi cepiva proti bolezni covid-19. Zgodba ima samo eno veliko luknjo: Jakupovićeva se je zgrudila 14. januarja 2020, ko je bil koronavirus bolj ali manj še težava Kitajske, cepljenje pa je bilo oddaljeno še enajst mesecev.

Dalila Jakupović, nekdaj 69. igralka sveta, je 14. januarja 2020 predala kvalifikacijsko tekmo za nastop na glavnem turnirju teniškega OP Avstralije. Tenisačica je imela vidne težave z dihanjem, zaradi katerih se je med dvobojem zgrudila.

Za dvoboj Jakupovićeve je bil usoden katastrofalen zrak

Razlog, da se je nekdanja 69. igralka sveta z najbolj elitnega teniškega tekmovanja na južni polobli poslovila predčasno, je bil močno onesnažen zrak. Takrat je zaradi enega največjih gozdnih požarov v zabeleženi zgodovini gorela skoraj vsa Avstralija. Organizatorji turnirja so se kasneje znašli pod plazom ostrih kritik, ker so tenisačem sploh dovolili tekmovati.

Jakupovičeva si zaradi vdihavanja močno onesnaženega zraka dolgo ni opomogla. "Ko sem prišla domov iz Avstralije nisem mogla niti pet minut skakati s kolebnico. Bila sem zadihana oziroma nisem prišla do zraka. Čutila sem posledice, po tistem, kar se je zgodilo v Avstraliji. Mislila sem si, da bo trajalo dva dni ali največ en teden, vendar se je vse skupaj zavleklo," je Jakupovićeva maja 2020 povedala v pogovoru za Siol.net.

Kako precej nasprotnikov cepljenja preverja resničnost svojih trditev: "Najprej jo objavi in počakaj, da te na netočnost podatkov ali zavajanje opozorijo drugi."

Objavo o Dalili Jakupovič je z dvoumnim pripisom delil tudi raper Zlatko, ki ima na Facebooku skoraj 80.000 sledilcev. Ko so ga drugi uporabniki opozorili, da se je to zgodilo pred dvema letoma, je objavo izbrisal. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zdaj že dve leti stare zdravstvene težave Jakupovičeve, ki jih je 14. januarja 2020 - torej okrog enajst mesecev pred začetkom cepljenja proti bolezni covid-19 - posnela tudi televizijska kamera, so za podkrepitev trditev, da imajo mladi športniki hude posledice cepljenja proti bolezni covid-19, v zadnjih dveh dneh zlorabili nasprotniki cepljenja in druge skupnosti, ki zavračajo epidemiološke ukrepe.

Eden od pogosto uporabljenih argumentov nasprotnikov cepljenja je v zadnjih tednih domnevno močno povečano število smrti in srčnih zastojev med profesionalnimi, amaterskimi in rekreativnimi športniki. To naj bi bila posledica cepljenja proti bolezni covid-19. Prej se to športnikom ni dogajalo v tolikšnem obsegu, trdijo.



V naši obširni analizi smo sicer pokazali, da je:



- Mnogo trditev o športnikih, ki naj bi zaradi cepiva umrli v letu 2021, lažnih ali precej zavajajočih, saj mednje prištevajo tudi starejše osebe, že zdavnaj upokojene športnike, žrtve prometnih nesreč in samomorov. V zadnjih dneh mnogo nasprotnikov cepljenja trdi ali pa vsaj namiguje, da je 28-letni član bejzbolske ekipe Tampa Bay Rays Jean Ramirez umrl zaradi posledic stranskih učinkov cepiva, v resnici pa je storil samomor s strelnim orožjem.



- Ne samo, da so dokazljive neposredne povezave med smrtjo in cepljenjem proti bolezni covid-19 izjemno redke – v Sloveniji smo do zdaj potrdili le dve –, za veliko večino naštetih športnikov, ki naj bi umrli zaradi cepiva, avtorji objav, ki trdijo, da so, zgolj domnevajo, da so bili cepljeni.



-Tudi v letih pred začetkom cepljenja proti bolezni covid-19 srčne zastoje in nenadne smrti doživljalo precej mladih športnikov, a na to nihče ni bil pozoren.

