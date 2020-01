Jih bo končno srečala pamet in se jih bodo usmilili? #video

Prvi dan kvalifikacij na teniškem OP Avstralije je poskrbel za pravo dramo, potem ko je imela cela kopica igralcev težave z dihanjem. Vsi svetovni mediji so povzeli primer naše Dalile Jakupović, ki se je zgrudila sredi igrišča, predala dvoboj in postala žrtev onesnaženega zraka. Z velikim zanimanjem bomo spremljali dvoboj naše mlade Kaje Juvan, ki jo v sredo čaka prva kvalifikacijska tekma. Pa dvoboj sploh bo?

Nič kaj dobri obeti za sredo

Po informacijah, ki prihajajo iz Melbourna, so bile razmere danes zares težke. Poleg smoga je bila namreč tudi visoka vročina, kar pomeni, da je bilo za igralce še toliko težje. Po mnenju nekaterih so organizatorji naredili napako, ko so začetek dvobojev prestavili z 10. na 11. uro, saj so bile temperature takrat še višje. Zdi se, da organizatorji želijo na vsak način izvesti kvalifikacije in se ne menijo za zdravje igralcev. Po vsej verjetnosti so zadaj tudi veliki pritiski sponzorjev in televizije.

Po nekaterih podatkih bo v sredo zrak v Melbournu še vedno onesnažen in nevaren. Šele v četrtek naj bi se stanje do neke mere umirilo. Še vedno svetujejo, da naj se ljudje raje zadržujejo v zaprtih prostorih.

Updated air quality forecast for today and the next 3 days.



MODERATE to HAZARDOUS conditions are forecast. EPA advises people to take care & stay indoors away from smoke where possible.



For up to date air information visit: https://t.co/hUboaTpnyd pic.twitter.com/bnngQ6w9Jj — EPA Victoria (@EPA_Victoria) January 14, 2020

Foto: Gulliver/Getty Images

In kaj če ne bi bila Marija Šarapova?

Ni bilo malo igralk in igralcev, ki so v torek stresali jezo nad avstralskimi organizatorji. Nekateri izmed njih so se pritoževali, da bi se v primeru, če bi bil na igrišču nekdo od najboljših igralcev, odločili drugače oziroma bi poslušali njihovo mnenje.

Lepo dokaz je primer Marije Šarapove, nekdanje prve igralke sveta. Ta je na ekshibicijskem turnirju (Kooyong Classic) "izsilila", da so po dveh urah in pol dvoboj prekinili. Glavni sodnik je namreč ugotovil, da obstajajo pogoji za prekinitev dvoboja. "Obe igralki čutita posledice dima, tako da bomo v tem primeru prekinili dvoboj," je povedal glavni sodnik.

"Bilo je dovolj"

"Mislim, da so se danes začele kvalifikacije za OP Avstralije. Glede na to sem mislila, da je vse v redu. A po dveh urah in pol je bilo dovolj. Mislim, da sva obe igralki tako čutili," je po prekinitvi dvoboja povedala visokorasla teniška igralka.

Foto: Sportida

V sredo popoldne po lokalnem času so v Melbournu napovedane plohe, kar bi lahko igralkam in igralcem še otežilo igranje. V sredo bo svoje kvalifikacijske nastope na OP Avstralije začela Kaja Juvan, naša najbolj perspektivna teniška igralka, ki v Melbournu še ni nastopila na glavnem turnirju. Devetnajstletna Ljubljančanka bo igrala na igrišču številka enajst, njena nasprotnica bo Gruzijka Ekaterine Gorgodze, trenutno 199. igralka sveta. Igralki bosta na igrišče stopili kot zadnji par dneva, zanju pa bo to prvi medsebojni dvoboj.

Tudi trener Serene Williams opozoril na onesnažen zrak

Eden tistih, ki je opozoril na izjemno onesnažen zrak v Melbournu, je tudi Patrick Mouratoglou, dolgoletni trener Serene Williams.