Juventus visoko zmagal, Real Madrid z igralcem manj prvič

Juventus je v drugem krogu skupine G klubskega svetovnega prvenstva v ZDA s 4:1 premagal maroško ekipo Wydad. Po avtogolu Abdelmounaima Boutouila je povedel že v šesti minuti, nato je dva gola dosegel Kenan Yildiz, za končni izid pa je v sodnikovem dodatku z bele točke zadel Dušan Vlahović. Ponoči v tej skupini igrata še Manchester City in Al Ain z Marcelom Ratnikom. Real Madrid je v sklopu skupine H mehiško ekipo Pachuca premagal s 3:1, ponoči pa se bosta udarila še Salzburg in Al Hilal.

Raul Asencio je bil izključen že v šesti minuti. Foto: Reuters Juventus nadaljuje učinkovite predstave. Tudi v drugem krogu je napolnil mrežo svojega tekmeca. Tokrat je s 4:1 premagal Wydad iz Casablance, potem ko je bil s 5:0 na prvi tekmi boljši od Al Aina. V prvem polčasu so si Maročani najprej zabili avtogol, nato pa je na 2:0 z močnim udarcem z roba kazenskega prostora povišal Kenan Yildiz. Afriški predstavnik je v 25. minuti znižal prek Thembinkosija Lorcha. Tudi v drugem delu je prevladovala stara dama. Na 3:1 je v 69. minuti povišal Yildiz, končni izid pa je z uspešno izvedeno enajstmetrovko postavil Dušan Vlahović tik pred zadnjim piskom sodnika.

Real Madrid je v prvem krogu z Al Hilalom igral neodločeno 1:1, odločeni so bili, da na drugi tekmi pod vodstvom Xabija Alonsa popravijo vtis. So bili pa že od šeste minute z igralcem manj, saj je bil izključen Raul Asencio. A je madridski velikan je pred koncem prvega polčasa vseeno povedal z 2:0, zabila sta Jude Bellingham in Arda Güler. Sredi drugega polčasa je za 3:0 zadel Federico Valverde, Elias Montiel pa je ob koncu le ublažil poraz mehiške ekipe. Real ima tako po dveh tekmah štiri točke, Pachuca še nobene.

Arda Güler je z igralcem manj ob koncu prvega polčasa Real povedel v vodstvu z 2:0. Foto: Reuters

Klubsko SP, drugi krog:

Nedelja, 22. junij:

Lestvica: