Prvi test za Xabija Alonsa, Ratnika čaka debi

Sredin večer in noč na četrtek prinašata nove štiri tekme na klubskem SP v nogometu. Največ oči bo zagotovo uprtih v Hard Rock stadion v Miamiju, kjer bo na klopi belega baleta debitiral Xabi Alonso. Galaktiki se bodo zoperstavili Al Hilalu, pri katerem prav tako ne manjka zvezdnikov, ki so nekoč navduševali v najmočnejših evropskih ligah.

Xabija Alonsa ognjeni krst na klopi kluba, kjer je pred leti blestel tudi kot igralec, čaka ob 21. uri po slovenskem času. Španski strateg, ki je v preteklih dveh sezonah z Bayerjem grenil življenje nespornemu vladarju nemških zelenic Bayernu in mu ob tem izmaknil tudi nekaj lovorik, bo imel kar nekaj težav s sestavo ekipe, sploh v obrambni vrsti, kjer so na stranskem tiru David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Ferland Mendy in tudi Eduardo Camavinga, ki je v zadnjem delu sezone pogosto krpal vrzeli, ki so nastale v vrsti pred vrati, ki jih brani Thibaut Courtois. Zato Se pričakuje, da bosta že takoj priložnost dobila prišleka v poletnem prestopnem roku, Trent Alexander-Arnold in Dean Huijsen. Vprašljiv je nastop Kyliana Mbappeja.

Bogato arabsko moštvo na drugi strani v napadu stavi na srbski dvojec Aleksandar Mitrović - Sergej Milinković-Savić. Baletnike zagotovo dobro poznata tudi oba bočna branilca Joao Cancelo in Renan Lodi, ki sta v zadnjih letih med drugim branila tudi barve Barcelone oziroma madridskega Atletica. Obrambni vrsti poveljuje izkušeni Kalidou Koulibaly, niti v zvezni vrsti pa drži Ruben Neves, tako da je jasno, da bo Real že na uvodu v klubsko SP moral pokazati marsikaj.

Marcel Ratnik bo najverjetneje dočakal debi pri novem delodajalcu. Foto: www.alesfevzer.com

Še pred omenjenim srečanjem se bosta udarila Manchester City in Wydad AC, ponoči pa debi v dresu Al Aina na dvoboju z Juventusom čaka tudi nekdanjega kapetana Olimpije Marcela Ratnika. S to tekmo se bo tudi sklenil prvi krog skupinskega dela tekmovanja.

