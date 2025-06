Prvič v Sloveniji, a le na obisku: kako kaže Suzukiju, ki ima zelo zvesto bazo kupcev?

Peter Verčič je kot direktor znamke Suzuki v Sloveniji prvič javno gostil prvi električni model e-vitara, povedal pa je tudi, koliko so v povprečju stari njihovi kupci in kakšen je položaj znamke na slovenskem trgu.

Suzuki je te dni v Slovenijo za javnost prvič pripeljal električno vitaro, ki je dejansko povsem nov avtomobil. To je prvi električni suzuki, ki ga bo v sorodni različici urban cruiser že letos na trg poslala tudi Toyota. Suzuki bo vsaj v Slovenijo, ki ne sodi med evropske države z najpomebnejšimi električnimi trgi, e-vitaro pripeljal šele prihodnje leto. Razlog za zamik je tudi v tem, da je Suzuki razpoložljiva vozila iz tovarne v Indiji namenil ključnim evropskim trgom, med njimi predvsem Veliki Britaniji.

S prvim električnim modelom se premika tudi modelna ponudba znamke Suzuki, ki ima sicer svojo zelo stabilno in zvesto bazo kupcev. Nekateri modeli, kot je jimny, se iz Evrope umikajo, Suzuki pa se kot praktično zadnja znamka podaja tudi na področje električnih vozil. Bolj ali manj je jasno, da bo električna vitara za zdaj namenjena predvsem nižanju povprečnega izpusta CO2, saj kazni nihče ne želi plačevati. Električna vitara sicer prihaja z zanimivi tehničnimi podrobnostmi.

Baterije zanjo je prispeval kitajski BYD in je tipa LFP, kapaciteta pa bo 49 ali 61 kilovatnih ur. Pri hitrem polnjenju DC napovedujejo moč do 150 kilovatov. Tehnični potencial je tako dober, tekmecev na trgu pa je na pretek — kia EV3, volvo EX30, škoda elroq, BYD atto 2 in še mnogi drugi.

"Cene še nimamo, od nje pa bo res največ odvisno. Če bi nam jo uspelo spraviti pod mejo 35 tisoč evrov in bi bila na voljo z največjo subvencijo, bi bila lahko zanimiva tudi za kupce, ki za zdaj še niso Suzukijevi. Avtomobil je dober in zanimiv. Toda vendarle za zdaj prevelikih apetitov nimamo. Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji pretežno stagnira. Kdor je tak avtomobil želel, ga je že kupil. Ti pa imajo zato praktično še nove avtomobile in zato ne iščejo drugega," je za Siol.net ob obisku e-vitare (pripeljali so jo iz Madžarske) povedal Peter Verčič, direktor znamke Suzuki v Sloveniji.

Kako ste zadovoljni s položajem Suzukija na avtomobilskem trgu v Sloveniji?

Položaj je nekoliko specifičen, ker smo že več let brez novega konkurenčnega orožja. Naše glavno orožje vitara je stara deset let, S-crosss pa štiri leta. Kar težko se borimo s konkurenco. Nimamo te modelske širine. Prodaja je nižja, so pa tako na Japonskem kot na Madžarskem prepoznali položaj na trgu in prilagodili prodajne cilje. Ne smemo pa se pritoževati nad tržnim deležem. V zadnjih letih smo na trgu padli tudi že na 18. mesto, lani smo leto zaključili na 15. Imeli pa smo drugi najvišji tržni delež v zadnjih 13 letih, ko ima Suzuki svojo podružnico v Sloveniji. Na trgu je sicer spet precej izvoza in enodnevnih registracij, kar nam, ki se s tem ne ukvarjamo, seveda škodi. S prodajo torej nismo povsem zadovoljni, drugače pa je s položajem na trgu in deležem.

Kdaj pa lahko pričakujemo nove modele?

Glede prihodnjih modelov še ne morem veliko povedati. Po e-vitari kratkoročno še en električni suzuki, prav tako tudi nove hibridne modele. To bodo popolnoma novi modeli, ostajajo pa swift, vitara in S-cross. Lani je bilo 54 odstotkov trga križancev in športnih terencev. V Sloveniji je zato slabša prodaja swifta, v Evropi pa je swift veliko uspešnejši. V Evropi je na primer naš drugi model, več je swiftov kot S-crossov, v Sloveniji pa je daleč za njim.

Suzuki ima pregovorno zelo zvesto bazo kupcev. Kako pa je z novimi močmi? Predvidevam, da je povprečna starost vaših kupcev precej visoka …

Pred leti smo analizirali trg in izračunali povprečno starost kupca. V Sloveniji je bila povprečna starost kupca takrat 50 let, pri Suzukiju pa še nekaj več, in sicer 56 let. Saj je razumljivo, takrat ljudje rešijo druge eksistenčne težave, prej pa se marsikdo zadovolji tudi z rabljenim avtomobilom. Kupci so torej v povprečju relativno stari in so zvesti znamki.

Ali imate na voljo iz Suzukijeve tovarne dovolj avtomobilov?

Avtomobilov iz Madžarske, kjer delajo vitaro in S-cross, je dovolj. Glede na prodajni potencial je dovolj tudi swiftov, ki jih uvažamo iz Japonske. Swift je na evropski ravni zelo uspešen, v Sloveniji pa več kot polovico prodaje novih avtomobilov predstavljajo križanci in športni terenci. Zato je potencial swifta dokaj omejen, vsekakor pa se z njim še trudimo.