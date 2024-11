Suzuki je razkril evitaro. Čeprav je ime znano, je to namenski električni avtomobil indijske proizvodnje za kupce tudi v Evropi.

Suzuki je predstavil svoj prvi namenski električni avtomobil, ki ga bodo v svoji preobleki uporabili tudi pri Toyoti. Izdelali so ga na platformi “heartec-e”, ki krajše previse izkorišča za več prostora za potnike. Čeprav nosi znano ime, to ni le električna različica vitare - gre torej za nov model z namenske električne platforme. Kljub tej pa za zdaj pri Suzukiju nadaljnjih električnih modelov še ne načrtujejo.

Dve bateriji, z večjo tudi štirikolesni pogon

Evitara je dolga 4,27 metra, široka je 1,8 metra, medosna razdalja pa znaša 2,7 metra. Masa vozila je od 1,7 do 1,9 tone. Oddaljenost od tal je 18 centimetrov.

Pri Suzukiju so se odločili za novejši tip baterij LFP, ki so varnejše kot litij-ionske in dolgoročno nudijo boljšo obstojnost oziroma manjšo degradacijo. Kapaciteta baterije bo 49 ali 61 kilovatnih ur (kWh), pri večji bateriji pa bo na voljo tudi štirikolesni pogon.

Moč pogona znaša od 106 do 135 kilovatov. Pri štirikolesno gnani različici se pogon ponaša tudi s 300 njutonmetri navora.

Avtomobil bodo izdelovali v Indiji, v Evropo pa prihaja sredi prihodnjega leta.