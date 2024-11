Toyota in Suzuki imata že nekaj tradicije pri skupnemu razvoju avtomobilov. Do zdaj je zanje skrbela Toyota. Tako lahko na cestah vidimo suzukija swace, ki je Suzukijeva preoblečena različica toyote corolle touring sports, kakor tudi model across - to je Suzukijeva različica toyote RAV4.

Toyota ima v lasti slabih pet odstotkov (4,95 %) Suzukija, ta pa 0,2 odstotka Toyote.

Foto: Suzuki

Proizvodnja se spomladi začne v Indiji

Kmalu pa bo razvoj skupnega modela potekal tudi v nasprotni smeri. Pri Toyoti in Suzukiju so potrdili, da bodo na tak način izdelali enega izmed naslednjih majhnih športnih terenecev. Tega uradno niso potrdili, a osnova zanj bo predvidoma že napovedani suzuki eVX. Tega so lani razkrili na avtomobilski razstavi v indijskem Delhiju, precej podoben temu vozilu pa je bil tudi Toyotin koncept električnega urbanega športnega terenca. Pri razvoju je poleg Toyote in Suzukija sodeloval tudi Daihatsu.

Skupni športni terenec naj bi imel tudi štirikolesni pogon, njegova proizvodnja pa se bo v Indiji začela spomladi prihodnje leto. Avtomobil bo namenjen globalnim trgom.