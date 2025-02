Suzuki swift - manj kot tona, pod 20 tisoč evrov, ne pa prek pet litrov porabe #foto

Avtomobil, ki tehta manj kot tono, lahko stane pod 20 tisočaki in tudi s priganjanjem komaj preseže porabo pet litrov bencina.

Foto: Saša Despot Suzuki tudi z novo generacijo swifta ostaja zvest kompaktnim meram, lahkotnosti in za svoje dimenzije tudi zavidljivi prostornosti. Vsi motorji so že blago hibridni in swift je tudi s tem motorjem zelo prepričljiv avtomobil v mestnem ali podeželskem okolju, samodejni menjalnik CVT pa z doplačilom več kot 1.300 evrov nekoliko zamre swiftovo igrivost. Tudi z najvišjim paketom opreme swift komaj preseže mejo 20 tisoč evrov, kar je danes na trgu novih avtomobilov že redkost, porabe goriva pa nikakor nismo "uspeli" spraviti prek pet litrov na sto prevoženih kilometrov. Bolj kot doplačilo za samodejni menjalnik se zdi smiselno doplačilo 400 evrov za štirikolesni pogon, kar kažejo tudi prodajni podatki med kupci v Sloveniji.

nizka masa, motor, vozne lastnosti, prostornost glede na dimenzije avtomobila, varnostna oprema Palec dol: samodejni menjalnik zamre igrivost, infozabavni vmesnik nima slovenskih menijev

Še vedno krepko pod štirimi metri

Suzukijeve mestne malčke z imenom swift (ali tudi cultus) poznamo že več kot 40 let, kot samostojno imenovani model swift pa njegove generacije štejemo od leta 2004. V zadnjih dvajsetih letih je dočakal štiri generacije, med katerimi je ostal zvest svojemu osrednjemu namenu. Tudi najnovejši namreč ni podlegel splošnemu trendu rasti vozil in je obdržal zelo kompaktne mere.

Swift je danes dolg 3,86 metra, kar je okrog 16 centimetrov več od prvega swifta v letu 2004. Od prejšnje generacije pa je komaj kaj zrasel (za en centimeter) in se tudi oblikovno ni spremenil pretirano, zato je še vedno prepoznavna izbira mestnega avtomobila z enim najboljših razmerij med dinamičnostjo, prostornostjo in tudi ceno.

Swift prepriča predvsem kot celovit mestni avtomobil. Čeprav je dobil blago hibridni pogon, povsem neelektrificiranega motorja namreč ni več v ponudbi, ostaja protiutež vse večjim in tudi dražjim konkurenčnim avtomobilom. Masa swifta je tako z ročnim kot samodejnim menjalnikom ostala pod eno tono, enako pa velja tudi pri izbiri štirikolesnega pogona. Da, swift je tisti malček, ki predvsem za lastnike v višjih predelih ohranja tudi možnost pogona na vsa štiri kolesa. To doplačilo sicer stane dobrih 400 evrov, kar dejansko ni veliko.

Nizka masa je skupaj s kompaktnimi merami predpogoj za swiftovo krotkost na cesti. Vsak ovinek, naj bo v mestu ali na podeželju, se zdi lahkoten. Avtomobil je narejen za vožnjo in še vedno vozniku prinaša užitke dinamičnega malčka.

Pomemben dejavnik pri tem je tudi dober položaj za volanom, kjer swift še naprej daje občutek malega gokarta. Vozniško je prav gotovo eden najbolj prepričljivih avtomobilov v svojem razredu. K temu pripomore tudi izboljšana vzvojna čvrstost nove generacije swifta, ki skupaj s širokimi koloteki zagotavlja veliko mero stabilnosti v ovinkih.

Edini razpoložljiv motor je bencinski trivaljnik, ki nudi največ 61 kilovatov moči, in sicer pri šest tisoč vrtljajih v minuti. Za blagi hibridni pogon poskrbi še dodaten elektromotor z močjo manj kot dva kilovata (1,94 kW). Omenjena moč se zdi še naprej več kot zadovoljiva za tak avtomobil, je pa seveda swift kot tam doma predvsem v urbanem okolju in na podeželju.

Tu je prožnost motorja zadovoljiva, kar velja nekako za hitrost do 130 kilometrov na uro. Vožnja po avtocesti bo že nekoliko mirnejša in udobnejša, če bomo vozili malenkostno počasneje – na primer med 110 in 120 kilometri na uro.

Zelo težko prek pet litrov porabe

Poraba goriva med testno vožnjo nikakor ni presegla petih litrov bencina na sto prevoženih kilometrov. To je veljalo tudi takrat, ko smo swifta vozili bolj dinamično ali po avtocesti s hitrostjo okrog 130 kilometrov na uro. Poraba pa se je spustila tudi opazno pod pet litrov, kar je spet (med drugim) posledica manjše mase vozila.

Manj prepričljiv je samodejni menjalnik CVT; ta sicer deluje spodobno za umirjen tip voznika, vsekakor pa nekoliko pokvari igrivost swifta. Predvsem pri pospeševanjih nekoliko skrije moč motorja, na drugi strani pa ima ročni menjalnik na voljo le pet prestav – to pa spet napoveduje nekaj višje vrtljaje in manj udobja pri avtocestnih hitrostih.

Zanimiv podatek je prostornina posode za gorivo, ki znaša 37 litrov. To pri testni porabi zadostuje za okrog 600 kilometrov dosega, kar ni zanemarljiv podatek ob vse več električnih mestnih avtomobilih. Čeprav je to konkreten podatek, je sicer dosege težko neposredno primerjati. Električni avtomobil bo povprečni uporabnik napolnil doma ponoči in baterija bo zjutraj polna, swifta pa bo treba vsakih nekaj dni za pet minut zapeljati na bencinsko črpalko. Uradni izpust swifta pri samodejnem menjalniku presega sto gramov CO2 na kilometer, zato bo Suzuki potreboval nekaj prodajne pomoči prvega električnega vozila – že letos prihaja električna vitara, na osnovi katere bo nastal tudi novi toyota urban cruiser.

Veliko prostora tudi na zadnji klopi, starejši vozniki bodo veseli analognih stikal

Čeprav je swift dolg le 3,86 metra, ima kratke previse in zato spodobno medosno razdaljo 2,45 metra. Zato je v notranjosti prostora presenetljivo veliko tudi na zadnji klopi, kjer lahko povsem spodobno udobno sedijo tudi odrasle osebe. Še prepričljivejši bo swift zadaj za otroke ali vnuke, če vlogo voznika opravljajo starejši lastniki vozil.

Ti se bodo v swiftu počutili prav tako dobro kot mlajši. Vozniški prostor namreč ni pretirano digitaliziran. Veliko je še klasičnih analognih gumbov in stikal, vseeno pa so nekoliko povečali osrednji zaslon in ta omogoča tudi zrcaljenje vsebine z mobilnih telefonov. Japonci digitalizacije torej niso uporabili preveč radikalno, temveč prej zadržano. Vse to pa swiftu dobro ugaja. Vmesnik pa za zdaj razume angleško, slovenskih menijev v swiftu namreč še ni.

Bogata serijska oprema, z ročnim menjalnikom bi bil pod mejo 20 tisočakov

Testni swift je imel najvišji paket opreme elegance, zato je bil za razred mestnih malčkov zelo dobro opremljen. Izpostavimo lahko žaromete LED, zagon motorja prek gumba, aktivni tempomat, samodejno klimatsko napravo, elektronski pomik stranskih stekel spredaj in zadaj, ogrevana sprednja sedeža in podobno.

Skupaj z doplačilom za kovinsko barvo je cena testnega swifta presegla 20 tisoč evrov, različica z ročnim menjalnikom pa bi bila za okrog 1.300 evrov cenejša. To bi bila naša izbira, in sicer zaradi natančnosti, ki jo Suzukijevi menjalniki premorejo, in igrivosti, ki jo tak swift nato ponuja vozniku. Samodejni menjalnik bo zanimiv za bolj umirjene voznike, ki bodo k swiftu pogledali bolj zaradi njegove racionalnosti kot zaradi dinamike, ki jo je sposoben nuditi.

Omejitev swifta za Slovenijo je razpoložljiva količina avtomobilov, ki jih izdelujejo na Japonskem. Letno je za slovenske kupce na voljo le okrog 130 vozil, zato je swift pogosto tudi nekoliko spregledan in ne zaseda vrha prodajnih lestvic v svojem razredu. Po podatkih trgovcev se približno 60 odstotkov kupcev odloči za štirikolesni pogon, le kakih pet odstotkov prodanih swiftov pa ima v Sloveniji samodejni menjalnik CVT.

